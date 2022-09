Assurances Lafia-SA : Mme Sidibé Zamilatou Cissé désignée PCA ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Assurances Lafia-SA : Mme Sidibé Zamilatou Cissé désignée PCA ! Publié le samedi 10 septembre 2022 | Aujourd`hui

Tweet

Ça y est ! La Société “Assurances Lafia-SA” sort petit à petit de l’administration provisoire dirigée par l’ancienne ministre Mme Ly Taher Dravé. Les administrateurs de la société viennent de porter leur choix sur Mme Sidibé Zamilatou Cissé pour occuper le poste de président du conseil d’administration. C’était lors de la réunion des membres du conseil d’administration, tenue le 10 août dernier dans la salle de conférence de l’immeuble Assurances Lafia à l’ACI-2000. L’ordre du jour portait sur la nomination du président du conseil d’administration. Il a été aussi question des modalités de désignation d’un nouveau directeur général à la tête de la société. Pour ce faire, un appel à candidature sera lancé afin de choisir le meilleur profil possible. Cela sous la supervision de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique.



Mention spéciale au directeur du Trésor Boubacar Ben M’Bouillé pour avoir joué un rôle très important permettant à la société “Assurances Lafia-SA” de sortir de cette crise.



Notons que la société avait été mise sous administration provisoire suite à un conflit né à l’issue d’un changement de président du conseil d’administration entre les administrateurs, qui s’est transportée devant la justice. Finalement, le gouvernement a pris ses responsabilités en nommant Mme Ly Taher Dravé à la tête de l’administration provisoire par décision n°0074-MEF-SG du 27 août 2020 avant d’être confirmée par la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) suivant la décision n°022-D-CIMA-CRCA-PDT du 28 août 2020. Il s’agissait pour Mme Ly Taher Dravé de corriger les insuffisances sur l’opération d’augmentation du capital social, de redresser les autres anomalies signalées dans le rapport de contrôle de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique. Aujourd’hui, Mme Sidibé Zamilatou Cissé dispose du soutien de l’ensemble des membres des administrateurs pour remettre la société “Assurances Lafia-SA” sur les rails comme elle a toujours fait partout où elle est passée. Elle a une très riche carrière professionnelle pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilités.



Directrice nationale du trésor et de la comptabilité publique, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, directrice de cabinet à la Primature avant d’être nommée directrice générale de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) le 10 juillet 2019. A ce poste, elle a été remplacée par Ousmane Karim Coulibaly lors du conseil des ministres du 20 octobre 2021. Son départ de la tête de l’INPS a suscité beaucoup de polémiques au sein de la structure. La raison est très simple : elle avait commencé à redresser l’INPS avec des résultats très flatteurs.



El Hadj A.B. HAIDARA