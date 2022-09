10e édition de la nuit de L’AJSM à Sikasso : Me Jean-Claude Sidibé, parrain ! - abamako.com

10e édition de la nuit de L'AJSM à Sikasso : Me Jean-Claude Sidibé, parrain ! Publié le samedi 10 septembre 2022

Placée sous le signe de la célébration du journaliste sportif, la 10e édition de la traditionnelle Nuit AJSM se tiendra le samedi 5 novembre 2022 à Sikasso sous le parrainage de Me Jean-Claude Sidibé, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, puis de l’Emploi et de la Formation professionnelle et ex-président de la Fédération malienne de basket-ball. Cette nuit sera couplée à la Coupe interservices AJSM sponsorisée par Moov Africa Malitel dirigée Abdelaziz Biddine, directeur général (parrain). Cette annonce a été faite par Oumar Baba Traoré, le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) et Pierre Zonou (président de la coordination régionale de Sikasso et président de la Commission locale d’organisation des événements) au cours de la conférence de presse de lancement des événements tenue le lundi 5 septembre 2022 au siège de l’AJSM.



Oumar Baba Traoré, le président de l’AJSM, a expliqué que le choix de Sikasso d’abriter la 10e édition de la traditionnelle “Nuit AJSM” et la Coupe interservices AJSM n’est pas fortuit, car, a-t-il poursuivi, Sikasso occupe une place stratégique dans le développement du Mali et une place particulière dans la promotion du sport. Ce qui fait que, le bureau exécutif national a décidé de confier l’organisation des deux événements à la coordination régionale de Sikasso, présidée par Pierre Zonou, présent à la cérémonie de lancement.



La représentation aux événements se fera par un délégué par coordination régionale AJSM (soit 10 délégués pour les 10 coordinations régionales) et 5 délégués pour Bamako. Et cela, à cause des difficultés financières.



En prélude à la tenue de la 10e édition de la Nuit, la finale de la Coupe interservices AJSM se jouera le soir du 5 novembre 2022. Le président de l’AJSM a informé que la Nuit connaîtra une mutation avec le retour du Prix du meilleur journaliste sportif mais pas en termes de vote. “Le meilleur journaliste sportif de l’année sera choisi à l’issue d’un concours dans les différents médias. Le concours va mettre en compétition les journalistes sportifs membres de l’AJSM qui sont employés dans les médias d’Etat, dans les médias privés ou qui sont indépendants. Un jury présidé par Moussa Bolly se chargera de travailler pour compiler et proclamer les résultats.



Les 3 meilleurs journalistes sportifs dans les catégories radio, télé, photo, presse écrite, presse en ligne seront primés lors de la 10e Nuit à Sikasso placée sous le signe de la célébration du journaliste sportif. Il y aura aussi des prix spéciaux dont le prix du président de l’AJSM (d’une valeur de 100 000 F CFA) qui sera décerné à la meilleure coordination régionale qui s’est illustrée pendant l’année 2022. Il y aura aussi le prix spécial dévolu à la gente féminine (reporter sportif féminin) pour encourager celle qui s’est illustrée sur le terrain en vue de promouvoir le journalisme sportif féminin. Ce prix sera attribué par le bureau exécutif national. Il y aura, entre autres, un prix spécial dédié aux anonymes qui se battent dans l’ombre pour la promotion du sport au Mali ; un prix du meilleur sportif malien de l’année (de l’intérieur comme de l’extérieur), élu par l’ensemble des militants de l’AJSM. Il y aura des portraits des doyens de la presse sportive lors de la soirée. Et cela, pour permettre à la jeune génération de savoir les travaux d’Hercule abattus par ces doyens afin de faire des émules et galvaniser les uns et les autres”, a développé le président de l’AJSM.



Reconnaissance à Me Jean-Claude Sidibé



Il a fait savoir que le choix de Me Jean-Claude Sidibé est une reconnaissance de la presse sportive envers cet homme exemplaire qui l’a toujours accompagnée. “En tant que président de la Fédération malienne de basket-ball, Me Jean-Claude Sidibé a fortement contribué à rehausser la qualité du partenariat AJSM/Fédération malienne de basket-ball. Il a beaucoup fait pour l’AJSM. Quand il est devenu ministre, il a continué cet accompagnement de l’AJSM.



Après sa fonction de ministre, il a continué à accompagner l’AJSM. De président de la Fédération malienne de basket-ball à ministre, chaque mois de Ramadan, l’AJSM a bénéficié de ses largesses avec des dons de sucre. Le dernier badigeonnage du siège de l’AJSM est de Me Jean-Claude Sidibé. La sollicitude de Me Jean-Claude Sidibé à l’endroit de l’AJSM est constante. Et nous ne pouvons que lui rendre la monnaie en lui choisissant comme parrain de la 10e Nuit AJSM”, a-t-il déclaré.



Siaka Doumbia