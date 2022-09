Pour des divergences de vue avec l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) : Le bureau CMAS de la Commune IV démissionne - abamako.com

Pour des divergences de vue avec l'Imam Mahmoud Dicko (CMAS) : Le bureau CMAS de la Commune IV démissionne Publié le samedi 10 septembre 2022

La Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) vient d’enregistrer la démission du bureau CMAS de la Commune IV.



Dans un communiqué daté du 5 septembre 2022 dont une copie nous est parvenue, Kalil Sarmoye Cissé, président de la CMAS de la Commune IV, a informé de la démission du bureau de la Commune IV de la CMAS. Il a fait savoir que le bureau de la CMAS-CVI, après avoir jaugé tous les contours du contexte difficile des crises au sein de la CMAS de l’imam Mahmoud, et après plusieurs rencontres extraordinaires, a décidé, au-delà de la suspension de ses activités politiques au niveau du bureau exécutif national de la CMAS, de notifier à l’instance suprême de décision, la démission du bureau communal de la CMAS de la Commune IV.



Selon M. Cissé, les raisons de cette démission de son bureau sont multiples, très motivantes et se justifient par des situations stigmatisant les actes et les rôles des uns et des autres au sein du bureau communal pour un Mali meilleur. “En se référant à la déclaration de l’imam à l’occasion de la commémoration des événements du 10, 11, 12 juillet 2020, il avait exprimé dans un langage très clair dont la teneur du libellé suit : ‘… Moi seul je ne peux pas, Assimi seul ne peut pas, Choguel seul ne peut pas… Il faut un minimum de consensus…’ (fin de citation). C’est à la suite de cette intervention ciblée du parrain que le bureau communal a avoué d’être surpris par l’attitude isolationniste, inappropriée et paradoxale du bureau exécutif national de la CMAS qui a décidé, contre toute attente, de ne pas prendre part aux recrutements au niveau du CNT et de l’AIGE”, déclare-t-il.



Il a rappelé que la CMAS a toujours répondu aux invitations du CNT pour apporter ses propositions relatives à la nouvelle Charte de la transition et à la nouvelle loi électorale. “En conséquence, nous avons décidé de combattre cette décision en toute responsabilité, sans aucun regret en nous maintenant dissidents vis-à-vis de la politique séparatiste du bureau exécutif national de la CMAS au moment où l’heure est à l’union sacrée autour du minuscule résidu qui reste du Mali. A partir de cet instant, nous déclarons la dissolution de notre bureau, de toutes nos commissions (réflexion et d’orientation, des sages, mobilisation et mise en place des cellules dans les quartiers) et de toutes nos cellules au nombre de 31 au sein de la Commune VI”, a fait savoir Kalil Sarmoye Cissé. Siaka Doumbia