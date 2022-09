CAN U20 Egypte 2023 : Le Mali va briller par son absence - abamako.com

CAN U20 Egypte 2023 : Le Mali va briller par son absence
Publié le samedi 10 septembre 2022

Battus par la Gambie aux tirs au but 2-4 à la suite d’un score de parité 1-1 au terme des prolongations de la demi-finale disputée le vendredi 08 septembre 2022, et donc privés de la finale du tournoi de l’UFOA-A U20 qualificatif pour la CAN de la catégorie, les Aiglons du Mali ne seront pas présents en Egypte l’année prochaine.



Ils ratent ainsi la deuxième CAN junior d’affilée après celle de 2021 jouée en Mauritanie où justement les Aiglons, vainqueurs de l’édition 2029 de cette CAN U20, viennent d’être cloués au sol par les Scorpions de la Gambie.



Ainsi les deux qualifiés de la Zone UFOA-A (Afrique de l’Ouest – A) pour la CAN des moins de 20 ans 2023 qui se tiendra en Egypte du 18 février au 12 mars prochains sont la Gambie et le Sénégal. Ce dernier a validé son billet en disposant de la Mauritanie (4-1) en 2è demi-finale.



ANDROUICHA