Chan Algérie 2023 : Les qualifiés ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Chan Algérie 2023 : Les qualifiés ! Publié le samedi 10 septembre 2022 | Mali Tribune

Tweet

Après deux tours disputés, les 16 pays qualifiés pour la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) sont désormais tous connus. Détenteur du trophée et vice-champion en titre, le Maroc et le Mali seront bien de la partie en Algérie en 2023.



Fin de suspens sur l’identité des équipes participantes à la prochaine édition du CHAN prévue du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. A l’issue des matches retours du dernier tour qualificatif joués en fin de semaine passée, les 15 heureux gagnants plus le pays hôte ont été connus. Ils n’attendent désormais plus que le tirage au sort de la phase de groupes.



Exempté du premier tour éliminatoire, le Mali a néanmoins fait honneur à son rang de vice-champion au second tour. Opposés à la Sierra Leone, les Aigles locaux ont remporté la double confrontation en ramenant une victoire de 2-1 de leur déplacement et avant de s’imposer de nouveau au Stade du 26-Mars de Bamako par 2 buts à 0. Ainsi, en 7 éditions, le Mali connaitra sa 5e participation au CHAN.



En vieux routier, le challenge malien n’est plus de participer à la compétition. Il est dorénavant à un niveau élevé qui est d’aller chercher le trophée surtout après 2 finales perdues en 2016 au Rwanda face à la R.D Congo (3-0) et en 2020 au Cameroun contre le Maroc (2-0). Après l’expérience de 2020, Nouhoum Diané semble enfin maîtriser les rouages du CHAN. Lors de la phase finale, il ne lui restera plus qu’à opérer les petits réglages pour que ça puisse passer comme sur des roulettes. Mais là où le bât peut blesser, c’est le départ massif des cadres de son effectif. Un casse-tête auquel il a déjà commencé à faire face notamment lors des éliminatoires. Face à la Sierra Leone, le sélectionneur a été privé des services de 2 champions du Mali à savoir le meilleur joueur de la saison, Aboubacar Diarra et son coéquipier du Djoliba, Chaka Bagayogo alias Chato, partis tous les deux à l’étranger à quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe. Face à ce triste constat, le technicien malien connaissant bien le championnat local, pour avoir été le seul à entraîner le Stade malien, le Djoliba et l’AS Réal de Bamako, pourra compter sur des joueurs en jambes au moment du coup d’envoi du CHAN.



Prévue jusqu’en janvier 2023, la compétition démarrera lorsque la Ligue 1 malienne battra son plein. Cela peut donc constituer un élément de satisfaction pour Diané qui a quasiment reconduit tous les éléments disponibles qui étaient avec lui en 2020 au Cameroun. Les places flottantes seront naturellement disputées par les joueurs qui arriveront à se faire une place au soleil lorsque le championnat reprendra le 8 octobre.



Créé en 2009, le CHAN est disputé tous les deux ans par les sélections nationales locales composées uniquement des joueurs locaux des pays qualifiés. Ce qui fait dire bon nombre d’observateurs du football continental que la compétition constitue un baromètre reflétant le niveau du championnat de chaque pays.



Figure épouvantable dans les compétitions interclubs de la CAF, l’Egypte sera pourtant absente de la prochaine édition du CHAN pour avoir renoncé à s’engager dans les éliminatoires. Idem pour la Tunisie pourtant vainqueur de la 2e édition du tournoi en 2011. C’est dire que le coup est jouable à la fois pour le Mali et les sérieux prétendants.



Alassane











Résultats du dernier tour qualificatif



Afrique du Sud 1-4 Angola (Score cumulé 1-6).



Niger 3-1 Togo (Score cumulé 3-2)



RD Congo 5-0 Tchad (score cumulé 7-1).



Congo 1-0 Centrafrique (score cumulé 2-2)



Rwanda 0-1 Ethiopie (score cumulé 0-1)



Madagascar 1-1 Botswana (score cumulé 2-1)



Mozambique 0-0 Malawi (score cumulé 1-1)



Guinée 1-0 Sénégal (score cumulé 1-1; Tab 3-5)



Ouganda 3-0 Tanzanie (score cumulé 4-0)



Nigeria 2-0 Ghana (score cumulé 2-2; Tab (4-5)



Mali 2-0 Sierra Leone (score cumulé 4-1)



Mauritanie 1-0 Guinée Bissau (score cumulé 2-0)



Soudan 3-2 Djibouti (score cumulé 7-3)



Burkina Faso 0-0 Côte d’Ivoire (score cumulé 0-0; Tab 3-5)



Cameroun 2-0 Guinée équatoriale (score cumulé 2-1)







Les 16 qualifiés :



Algérie (Pays Hôte), Libye, Maroc, Mali, Angola, Niger, Sénégal, Mauritanie, Soudan,



Ethiopie, Ouganda, Ghana, Madagascar, R.D Congo, Congo, Mozambique, Côte d’Ivoire Et



Cameroun.