Une résidence cossue de ,3 ha à Sebenikoro à 200 millions de FCFA Publié le dimanche 11 septembre 2022 | Le Sphinx

Un immeuble

Effectivement, depuis un certain temps, on constate une flambée de mises en vente d'immeubles, de résidences cossues mais aussi de terrains à travers la ville de Bamako. Parmi lesquels on peut noter, entre plusieurs autres, ce titre foncier de 8 hectares à Sebenikoro à 88 millions, cette parcelle de 750 M2 sise à faladie Sema avec TF à 110 millions, cet autre terrain de la même superficie à 28 millions sis à Niamana, appartenant tous les trois à la même personne en exil depuis la chute du régime kleptocratique d'IBK.

Idem cet immeuble digne de Manhattan ou du quartier de la défense à Paris, tout Vitré et alu , sis à Sebougou, un quartier de Ségou, la capitale des 4444 balanzans au prix sacrifié d'un milliard appartenant à un ancien dignitaire qui fait l'objet de mandat d'arrêt international, vivant entre deux capitales ouest-africaine ou bien cette résidence cossue de Sebenikoro d'une superficie 3 ha mise à prix à 5,2 , millions de FCFA. Oui vous avez bien vu 5, 200 millions de FCFA. Selon les mauvaised langues cette fameuse résidence appartiendrait elle aussi à un grand voleur de la République qui est devenu multi milliardaire en si peu de temps.

C'est un secret de polichinelle plusieurs ministres du régime de feu Ibrahim Boubacar Keita ont volé des milliards de nos francs CFA qu'ils ont investis dans nos business notamment dans l'acquisition des immeubles de l'état qu'ils ont acheté à vil prix à travers des prêtes noms mais aussi dans la construction et dans l'achat de terrains, villas immeubles et autres résidence cossues au Mali comme à l'étranger.

Nos radars nous signalent que plusieurs Villas parcelle non bâties et immeubles appartenant à nos kleptocrates professionnels sont en vente sur la côte de Dakar, la capitale du Sénégal où ils sont devenus les premiers investisseurs en matière Immobilière du pays mais aussi à Paris , Dubaï aux Etats Unis. Autan de milliards de milliards volés au pauvres citoyens qui tient le diable par la queue

Où ce qui en reste et vivant plus grand désolation avec un nom impressionnant de morts tant au niveau des civils et de nos collants soldats.



Les maliens ne veulent plus de slogans creux comme tolérance zéro. depuis des années ils réclament une seule chose, la fin de l'impunité afin que tous ceux qui ont pillé le trésor public de leur chere pays perdent la gorge. Et ce n'est pas trop demander Ceci n'est qu'une seule décision d'égalité de tous devant la loi , égalité sans laquelle il ne peut y avoir un peys on tient seulement une société digne de ce nom



Adama drame

Le Sphinx