Sortie de crise: le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, sur les réformes politiques et institutionnelles : ''Notre Transition est une Transition refondatrice '' Publié le dimanche 11 septembre 2022

Dr Colonel Abdoulaye Maïga porte-parole du Gouvernement malien

La vision actuelle des autorités de la Transition sur la refondation sur les réformes politiques et institutionnelles est refondatrice conformément aux aspirations du peuple malien, a déclaré le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, dans sa sortien sur la télévision d’Etat, dans la soirée du le vendredi 9 septembre 2022.



Selon le colonel Abdoulaye Maïga, il s’agit de mener des réformes politiques et institutionnelles avant d’organiser des élections. Ceci demeure le cap du gouvernement. ’’ Tous les éléments préparatoires à ces réformes politiques et institutionnelles ont été mis en place. A titre d’exemple la Commission d’élaboration de la nouvelle Constitution, la mise en place du Comité indépendante chargé du suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Tout ceci est indicateurs, la promulgation et le vote de la loi électorale prouve à suffisance que les réformes politiques et institutionnelles sont en marche’’, a-t-il indiqué.



Sur l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), le Premier ministre par intérim a rassuré la classe politique, pour ceux qui ont des doutes par rapport à la fonctionnalité de cet organe qui, est selon, lui une œuvre humaine et prendra en compte les impératifs légaux et le besoin de cohésion.

