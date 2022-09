Humanitaire : la fondation Oumar Mohamed Sogoré lance ses activités - abamako.com

Humanitaire : la fondation Oumar Mohamed Sogoré lance ses activités

La formation Oumar Mohamed Sogore a officiellement lancé ses activités ce samedi 10 septembre à Bamako au Radisson collection.



Crée le 02 juillet 2022, cette fondation à caractère social entend jouer sa partition dans la construction d'un Mali prospère à travers l'éducation et l'assistance sociale selon la directrice Awa Tall. Ses activités s'articulent autour de trois projets qui sont les avocats du peuple, la campagne de sensibilisation sur l'INPS et l'AMO, et les Deux mille Champions.

''Les premières tâches de la fondation commencera par l'inscription de 50 000 chefs de famille, des imams, des professeurs de Madarsa, et des griots à l'insps. Elle permettra aux Deux mille Champions de pouvoir changer la vie de leur amis, familles et proches'', a affirmé le président de la Fondation M Sogoré.



Dans son intervention le représentant du ministre de la Culture, Yamoussa Fané, a indiqué qu'une telle initiative contribue à l'éradication de la pauvreté. Aussi a-t-il

lancé un appel au opérateurs économiques et fonctionnaires à aider la fondation Oumar Mohamed Sogaré.



Faut-il le noter, la cérémonie a noté la présence de plusieurs personnalités dont le président du Conseil National de la Jeunesse, des membres du Conseil national de Transition (CNT), et des Ambassadeurs.



M.S