L’application de l’accord de paix au Mali out Algérie

Rencontre sur les questions politiques et institutionnelles relatives à l`Accord de Paix et de Réconciliation

Bamako, le 1er août 2022. Le ministère de l`Administration territoriale et de la décentralisation a organisé une rencontre sur les questions politiques et institutionnelles relatives à l`Accord de Paix et de Réconciliation; questions non liées à la révision constitutionnelle.