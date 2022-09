Examens de fin d’année au Mali : Un taux de réussite de 25% au BT1, 72% au BT2 et 44% au CAP - abamako.com

Examens de fin d'année au Mali : Un taux de réussite de 25% au BT1, 72% au BT2 et 44% au CAP Publié le lundi 12 septembre 2022 | Le Pays

Les résultats des examens du Brevet de technicien, première et deuxième parties (BT1 et BT2), et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ont été proclamés ce vendredi 09 septembre 2022. Les taux de réussite vont de 25 à 72% en BT1 et BT2 et 44% au CAP.



Après les résultats du Diplôme d’études fondamentales (DEF) et du baccalauréat malien, ceux du Brevet de technicien BT1 et 2 et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ont été proclamés ce vendredi 09 septembre 2022. On note un taux de réussite de 25% et 72% respectivement pour le BT1 et BT2 et 44% pour le CAP.



Le Mali avait un total de 161.636 candidats inscrits au baccalauréat malien, après les résultats, 32.941 ont été admis, soit un taux de réussite de 20,38% contre 39,23% en 2021. Au Diplôme d’études fondamentales (DEF), le pourcentage global de réussite était de 47,86% cette année, soit 20,81% de moins que la session de l’année 2021. Pour le BT1 et le BT2, le CAP, on note un taux de réussite de 25% pour le BT1, 72% pour le BT2, et 44% pour le CAP.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS