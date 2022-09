Rénovation du Camp des Gardes et de la Dttia : Sadio Camara satisfait de l’évolution des chantiers - abamako.com

Rénovation du Camp des Gardes et de la Dttia : Sadio Camara satisfait de l'évolution des chantiers Publié le lundi 12 septembre 2022 | Le Pays

Afin de constater l’évolution des travaux de construction et de rénovation du Camp des Gardes et de la Direction des transmissions, des télécommunications et de l’informatique des armées (Dttia), à N’Tomikorobougou, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Camara, et celui de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, ont effectué une visite surprise sur les différents chantiers, vendredi 9 septembre 2022. Avec un taux de réalisation de plus de 70%, le colonel Camara et son homologue ont manifesté leur satisfaction par rapport à l’évolution des travaux.



Accueillis sur place par le chef d’Etat-major de la Garde nationale du Mali, le général de brigade Elisée Jean Dao, en compagnie de son staff, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et son homologue de l’Energie et de l’Eau étaient sur les chantiers de construction et de rénovation des locaux du Camp des Gardes et de la Direction des transmissions, des télécommunications et de l’informatique des armées (Dttia), à N’Tomikorobougou, vendredi 9 septembre 2022. L’objectif de cette visite surprise était de constater de visu l’évolution des travaux qui concernaient essentiellement la rénovation et l’extension du Bâtiment des ressources humaines de la Garde nationale, la réhabilitation du poste de Police de l’Etat-major GNM, des dortoirs hommes, femmes, la salle de repos, la permanence sous-officiers, des commodités indispensables ainsi que la rénovation de la Place d’armes du Camp des Gardes. Guidés par l’Ingénieur des travaux, M. Mahmoud Cissé, les deux ministres ont pu constater une grande avancée dans les travaux. Ainsi, à part les travaux de rénovation de la Place d’armes du Camp des Gardes qui était à 90% de taux d’exécution, successivement les travaux de rénovation et de construction des bâtiments R+1 dortoirs et bloc de latrines étaient à 70% de taux d’exécution ; la construction du bâtiment pour la Force anti-terroriste (FAT) GNM à 70% de taux d’exécution et ceux de l’extension du bureau du CEM à 70%, ainsi que la soute à carburant. Après les visites de terrain, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, n’a pas caché sa satisfaction par rapport à l’état d’avancement des travaux.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS