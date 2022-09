Agence nationale de sécurité routière (ANASER) : Le nouveau DG, Ousmane Maiga, prend les commandes - abamako.com

M. Ousmane Maiga, le nouveau DG de l`Agence nationale de sécurité routière (ANASER)

Bamako, le 09 septembre 2022. Le nouveau Directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER) a pris fonction en remplacement de Mme Doumbia Diadji Sacko. Tweet

Nommé le mercredi 17 août 2022, à la faveur du Conseil des ministres, Directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER) en remplacement de Mme Doumbia Diadji Sacko, Ousmane Maiga, a pris fonction, le vendredi 9 septembre 2022, à l’issue de la passation de services entre les deux personnalités, dans la salle de réunion de l'Agence, sise à ACI 2000.



C’était sous la supervision du représentant du ministère des Transports et des infrastructures, en présence de l’ensemble des travailleurs de l’ANASER.



Prenant la parole Mme Diadji Sacko a vivement félicité le nouveau Directeur général qui est en terrain connu et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Elle a profité de cette occasion solennelle pleine d’émotion pour demander pardon et présenter ses sincères excuses à l’ensemble de ses désormais anciens collaborateurs.



Quant au nouveau Directeur général, il a remercié la Directrice générale sortante pour les immenses efforts déployés par toute son équipe dans la lutte contre l'insécurité routière pendant ces années passées à la tête de l'ANASER.



En effet, le 5è DG de l’ANASER, après successivement Mamadou Koné, Mme Assa Sylla, Mamadou Sidiki Konaté et Mme Diadji Sacko, qui a vu enfanter l’Agence en 2009, dont il a guidé les premiers pas et continuait d’assister des années durant, en tant que Conseiller technique au ministère des Transports et des infrastructures est réputé être un gestionnaire très rigoureux et intègre.

Pétri de compétences, et fin connaisseur du domaine, Ousmane Maiga dispose de tous atouts pour relever les grands défis auxquels l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER) est confrontée.



Qui est Ousmane Maiga ?

Ingénieur des Constructions civiles, diplômé de la prestigieuse Ecole nationale des ingénieurs (ENI) de Bamako, Ousmane Maiga dispose de plus de 20 années d’expérience dans l’Administration publique malienne.



De mai 2001 à mai 2002, le désormais nouveau DG de l’ANASER a été chargé d’études à la Division Développement des Transports de la Direction nationale des Transports.

En juin 2002, il est nommé chef de Section Transport routier et ferroviaire au sein de la même direction.

En octobre 2005, M Maiga est promis chef de Section Transport maritime, fluvial et de transit à la Direction nationale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux.



Il quitte son poste pour rejoindre l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), nouvellement créée. Là, de septembre 2009 à avril 2018, l’ancien élève du Lycée public de Sevaré (Mopti) assume les fonctions de Chef de Service Etudes, Statistiques et Programmes.



En mai 2018, le natif de Hombori, (cercle de Douentza) est promu Conseiller technique au ministère des Transports et du Désenclavement. Il est reconduit à ce poste successivement au ministère des Transports et de la Mobilité urbaine puis au ministère des Transports et des Infrastructures, jusqu’à sa nomination, le mercredi 17 août 2022.



Par ailleurs, il convient de rappeler depuis 2013, le nouveau DG l’ANASER est Coordinateur national des données de la sécurité routière pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Expert en sécurité routière de l’Organisation pour la Sécurité routière en Afrique de l’Ouest (OSRAO).

Point focal national du Bureau du Haut Représentant des Nations-Unies pour les pays en développement sans littoral et de l’Observatoire africain de la sécurité routière, Ousmane Maiga est le président du Groupe de travail sur la mobilité urbaine dans le District de Bamako.



Il a été expert en sécurité routière pour la réalisation de l’Etude pour l’amélioration de la sécurité routière de 5 points et zones accidentogènes à Bamako, Kayes, Sikasso et Bougouni en 2015.



Il est également administrateur au Conseil d’administration de l’Agence d’exécution des travaux d’entretien routier (AGEROUTE), de l’Autorité routière et de l’Office national des Produits pétroliers (ONAP).

Membre de l’Association mondiale de la route (AIPCR), il a pris part aux travaux de l’Association des gestionnaires et partenaires de la route (AGEPAR) en qualité d’expert.

Le nouveau DG de l’ANASER a pris part à plusieurs séminaires, ateliers et colloques au plan national, régional et international.

Récipiendaire du Médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mali, Ousmane Maïga a été, de 2016 à 2018, Professeur d’économie des transports à l’ENI de Bamako.



