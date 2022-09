Secousses souterraines ressenties à Trougoumbé : le phénomène est sans aucun danger pour les habitants - abamako.com

Le phénomène qui explique les bruits étranges du sous-sol signalés par les populations à Trougoumbé dans la région du Nioro du Sahel, ne présente aucun danger pour les habitants ; il est lié à des cavités en grande profondeur contenant de l'eau qui dissout les roches calcareuses en présence. Telle est la conclusion faite par une équipe de la direction nationale de la géologie et des mines à la suite de sa mission de recherches et d’analyses effectuée sur le terrain du 31 août au 03 septembre dernier.



Selon un communiqué publié par le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, les études faites ont permis de démontrer que la circulation des eaux acides dans ces fissures favorise le décrochage des plaques rocheuses qui, par le simple fait de la pesanteur, tombent dans les cavités remplies d'eau. Le ministre Lamine Seydou Traoré a assuré que ces chutes de blocs font des bruits de différentes intensités avec des vibrations atteignant parfois la surface. Ces bruits souterrains ne constituent nullement une menace pour les populations, du moins à leur stade actuel, selon le communiqué du ministre.



