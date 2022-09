À Bamako: le nombre de maisons dépasse le nombre d’habitants - abamako.com

News Société Article Société À Bamako: le nombre de maisons dépasse le nombre d’habitants Publié le mardi 13 septembre 2022 | L’Inter de Bamako

De 1992 à 2022 (30 ans d’investissement en immeubles inhabités). Au Mali, il existe des propriétaires fonciers. Ils vendent des parcelles, louent des maisons. Ainsi, on distingue des gens qui possèdent plus de vingt (20) immeubles et des maisons. Selon les murmures de Bamako, il existerait à Bamako des milliers de maisons et immeubles construits durant ces trente (30) ans. La Division des plans et du cadastre de Bamako ne dit pas le contraire. Les constructions sans autorisation sont nombreuses.