Ligue des champions - l’OM s’incline devant l’eintracht francfort au vélodrome (0-1) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions - l’OM s’incline devant l’eintracht francfort au vélodrome (0-1) Publié le mardi 13 septembre 2022 | eurosport.fr

© Autre presse par DR

Ligue des champions - l’OM s`incline devant l`eintracht francfort au vélodrome (0-1)

Tweet

LIGUE DES CHAMPIONS – La course aux huitièmes de finale se complique déjà pour Marseille. Battu mardi par l'Eintracht Francfort (0-1) au Stade Vélodrome, l'OM a concédé sa deuxième défaite en deux rencontres dans cette phase de poules, et pointe à la dernière place de son groupe. Un revers logique pour la formation d'Igor Tudor, décevante et globalement dominée par le club allemand.



L'OM encore trop juste et encore battu. Les Phocéens se sont inclinés devant l'Eintracht Francfort, mardi, lors de la 2e journée du groupe D de la Ligue des champions (0-1). Face à des Marseillais quelque peu timorés et pas assez dangereux, les Allemands ont fait parler leur solidarité et leur rigueur. Jesper Lindström a inscrit l'unique but de la rencontre peu avant la mi-temps (43e). Battus par Tottenham la semaine dernière (2-0), les hommes d'Igor Tudor se retrouvent en sérieuse difficulté d'autant que le Sporting a surpris les Spurs (2-0).



Dans un Vélodrome initialement bouillant, les Phocéens ont pourtant entamé le match avec sérieux et envie. Nuno Tavares s'est vite montré sur son côté gauche et Alexis Sanchez a pu décocher une soudaine frappe croisée, qui est cependant partie dans le petit filet extérieur (12e). L'OM n'a pourtant pas su enchaîner et se lâcher réellement, car Dimitri Payet et Gerson, trop discrets, n'ont pas réussi à alimenter le Chilien. Bien en place, l'Eintracht n'a pas vraiment tremblé et a même pu jouer quelques coups offensifs grâce à la vitesse de Kolo Muani (25e).