Ligue des Champions : le FC Barcelone chute encore chez le Bayern Munich, Liverpool arrache la victoire face à l’Ajax - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des Champions : le FC Barcelone chute encore chez le Bayern Munich, Liverpool arrache la victoire face à l’Ajax Publié le mardi 13 septembre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par DR

Ligue des Champions : le FC Barcelone chute encore chez le Bayern Munich, Liverpool arrache la victoire face à l`Ajax

Tweet

Le FC Barcelone s'est incliné sur la pelouse du Bayern (2-0) malgré une première période plutôt intéressante. De son côté, Liverpool a obtenu sa première victoire en LDC cette saison face à l'Ajax (2-1).



La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions démarrait en beauté. Un sacré Bayern-Barça au programme, sous fond de revanche pour les Catalans, qui enchaînent les défaites face aux Bavarois ces derniers temps. Dont ce fameux 8-2 en quarts de la compétition en 2020 que personne n'a oublié. Et la dynamique semblait bien favorable au Barcelonais, sur quatre succès de rang en Liga, pendant que les Bavarois eux ont dû se contenter de trois matchs nuls lors de leurs trois dernières sorties en Bundesliga. Un premier gros test pour les deux équipes donc, avec du très beau monde sur la pelouse. Côté munichois, Julian Nagelsmann misait notamment sur un quatuor offensif composé de Sané, Müller, Musiala et Mané, avec une défense bien frenchie, avec Pavard, Upamecano et Hernandez pour accompagner Davies. Xavi lui sortait l'artillerie lourde, avec le duo Gavi-Pedri au milieu, et Dembélé, Lewandowski et Raphinha devant. A noter la titularisation de Marcos Alonso sur le flanc gauche de la défense.



Et ça commençait plutôt fort dans le rythme, avec deux équipes qui affichaient des intentions résolument offensives. Petit avantage pour les visiteurs, un peu plus tranchants lors des premiers échanges de la partie. Après une belle action collective du Barça, Neuer sortait une première parade décisive sur une frappe de Pedri dans la surface (9e). Bien dans leur match, les troupes de l'ancien milieu de terrain de la Roja étaient à nouveau à deux doigts d'ouvrir le score sur cette tentative d'un ancien de la maison allemande. Dembélé décalait pour Gavi, qui trouvait Lewandowski dans la surface. Mais le Polonais voyait sa tentative frôler la barre avant de sortir (18e). L'ancien buteur du Bayern avait même une nouvelle occasion dans la foulée, mais sa tête à bout portant était encore sortie par son ancien coéquipier (20e). Les Catalans multipliaient les occasions et Raphinha était aussi proche de trouver la faille sur une tentative lointaine (26e). Les locaux avaient cependant des ressources, et Mazraoui, fraîchement entré en jeu à la place de Pavard, blessé, lançait un avertissement (27e). Sabitzer s'essayait à la frappe de loin également, et ce n'était pas loin de faire mouche (30e). Le rythme descendait ensuite un peu, d'un côté comme de l'autre, avec une possession assez équilibrée et quelques bonnes interventions décisives en défense.