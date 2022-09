Protection des victimes de la traite au Mali : le gouvernement et ses partenaires lancent la campagne de dissémination du mécanisme de référencement national - abamako.com

Protection des victimes de la traite au Mali : le gouvernement et ses partenaires lancent la campagne de dissémination du mécanisme de référencement national Publié le mercredi 14 septembre 2022

Le Gouvernement du Mali, l'OIM Mali, l'Ambassade des Pays-Bas au Mali et l'Union européenne au Mali ont lancé ce jour à Bamako, une série d’ateliers de formation de formateurs pour la dissémination du Mécanisme de référencement national (MRN) pour la protection des victimes de la traite des personnes au Mali.

La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, du Représentant de l'Union Européenne au Mali, de l'ambassadeur du Pays Bas au Mali et du Représentant résident de l'Organisation internationale des migrations (OIM)



Cette activité qui s'étendra jusqu'au 22 novembre 2022, sera organisée à Bamako, à Gao, à Kayes, à Koulikoro, à Mopti, à Ségou, à Sikasso et à Tombouctou.



L'objectif de cet atelier de formation des formateurs pour la dissémination du Mécanisme de référencement national (MRN) est de renforcer les capacités de 220 acteurs pour une meilleure prise en charge des victimes de la traite. ''La traite des personnes est un crime et violation grave des droits de l'Homme '', a déclaré le chef de mission de l'OIM, Pascal Reyntjens.



L'ambassadeur de l'Union Européenne au Mali, SE Bart Ouvert, a souligné la portée de cette coopération au travers d'une vision partagée de lutte contre la migration irrégulière et la protection des droits humains.



Dans son intervention, le ministre de la Justice a exhorté la population à éviter l'immigration irrégulière et mis en garde les trafiquants des personnes à cesser leurs pratiques sous peine de sanctions.



Faut-il le rappeler, cette activité est organisée dans le cadre de l’initiative ''Coopération en matière de migration et partenariats pour des solutions durables (COMPASS) », fruit d’un partenariat entre l’OIM et le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.



