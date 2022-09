Justice : les surveillants de prison rencontrent le ministre Kassogué - abamako.com

News Société Article Société Justice : les surveillants de prison rencontrent le ministre Kassogué Publié le mercredi 14 septembre 2022 | Le Pays

Pour faire part des difficultés auxquelles ils font actuellement face, les syndicalistes des surveillants de prison ont été, hier mardi 13 septembre, à la rencontre du ministre Mamoudou Kassogué de la Justice et des Droits de l’Homme. Occasion pour eux de revenir sur les projets phares de la corporation.



Le ministre, Garde des Sceaux, a voulu rencontrer les syndicalistes des surveillants de prison à la suite d’une demande d’audience adressée au département. Les syndicalistes ayant récemment dénoncé certains faits qui seraient en train de se passer au sein de la corporation ont finalement privilégié la voie pacifique pour, semble-t-il, la gestion de leurs problèmes. La rencontre tant attendue a alors porté sur certains points phares. S’agissant, entre autres, du concours de reclassement du personnel surveillant, la rencontre périodique entre le département de la justice et la synergie des syndicats, le projet de lettre circulaire sur les congés de formation. À travers cette audience, les syndicalistes et le ministre Mamoudou Kassogué ont échangé sur des points relatifs au conseil de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, voire au recrutement en cours des agents de la surveillance de l’Administration pénitentiaire. Dans une information relayée par le département, il ressort que la rencontre a enregistré la présence du Secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le chef de cabinet du département, le Coordinateur de la cellule de communication, le conseiller technique chargé de l’administration pénitentiaire et le directeur national de l’administration de la justice. « Sur l’ensemble des points évoqués, le Garde des Sceaux et son équipe ont apporté des réponses et éclaircissements qui ont permis aux visiteurs du jour d’exprimer leur satisfaction », indique-t-on dans le communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l’homme.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS