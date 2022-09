Colonel Abdoulaye Maïga, Premier Ministre par intérim : « Convaincre ceux qui ont des doutes… » - abamako.com

Publié le mercredi 14 septembre 2022 | Mali Tribune

Moins d’un mois après sa nomination à la Primature, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga était face à la presse vendredi dernier. Au cours de cette interview, il a évoqué les sujets brûlants de l’heure.



C’est dans une interview qui a duré une quarantaine de minutes que le nouveau locataire de la Primature s’est adressé à l’opinion nationale et internationale. Malgré le délestage dans plusieurs quartiers de la capitale cette nuit-là, bon nombre de Maliens ont suivi via internet cette première allocution télévisée du Premier ministre par intérim.



Concernant la santé du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, le titulaire du poste, certains Maliens attendaient que son intérimaire communique sur son état de santé, mais c’est le flou total à ce niveau. Selon des sources, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral.



Sur le plan diplomatique, le colonel Abdoulaye Maïga a maintenu sa ligne sévère et belliciste contre Paris tout en rappelant à consolider la Cédéao pour qu’elle soit inclusive et non exclusive.







Ousmane Mahamane