Fin du championnat de basket-ball. A l’issue de la compétition, le Stade malien de Bamako en Hommes et l’AS Police en Dames ont été sacrés champions du Mali 2021-2022.



Le championnat national de première division de basket-ball n’aura pas maintenu cette saison le suspense longtemps. Pour les nouveaux champions, la phase finale de la compétition s’est passée comme sur des roulettes. Après l’étape des groupes, le Carré d’AS, le Stade malien de Bamako et l’AS Police ont déroulé au cours de la phase terminale de Play-off face à leur concurrent respectif. Sur les 5 matches prévus de Play-off, les Blancs de Bamako ont aligné une série de 3 victoires face à l’AS Mandé pour décrocher le titre et succéder à l’AS Police Messieurs. De son côté, l’AS Police Dames a fait de même contre le Djoliba AC qui a également cédé à chacune de ses 3 premières sorties. Les Policières détrônent ainsi le champion sortant pour être coiffées de la couronne. Des victoires nettes qui témoignent de la suprématie des nouveaux champions.



Alassane



Résultats Play-off :