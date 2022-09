Lutte contre l’orpaillage illégal : six personnes interpellées et des engins saisis - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte contre l’orpaillage illégal : six personnes interpellées et des engins saisis Publié le mercredi 14 septembre 2022 | L’Indépendant

Tweet



Selon un communiqué du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau du Mali, le samedi 11 septembre, une opération de traque des orpailleurs illégaux a permis de démanteler un site illégal, à Kourouma, dans la commune de Faléa. Du coup, 5 orpailleurs clandestins ont été arrêtés, avec 4 pelleteuses et un pick-up. Toutefois, hier, mardi, à Dogofri (Kéniéba), une mine clandestine a été démantelée, suivie de l’arrestation d’un orpailleur clandestin et de la saisie de deux pelleteuses. Les personnes arrêtées, ainsi que les équipements saisis ont été mis à la disposition de la justice des localités concernées, précise le même communiqué.











A noter que l’opération de démantèlement des orpailleurs illégaux, entamée depuis plus d’un an, a permis d’arrêter plusieurs dizaines d’orpailleurs clandestins, dont la majorité sont des étrangers, de récupérer plusieurs dizaines de pelleteuses et autres équipements et près d’une centaine de véhicules pick-up.



Source : L’INDEPENDANT