Projet Système intégré de gestion des ressources humaines au Mali: Zoom sur les cibles de la première phase Publié le mercredi 14 septembre 2022

Pour une gestion plus efficiente des effectifs de la fonction publique de l’État et des Collectivités territoriales, les Autorités maliennes de la Transition, ont, sous le leadership du Chef de l’État, le Colonel Assimi GOÏTA, lancé en mai dernier le projet de Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines des Fonctions Publiques de l’État et des Collectivités Territoriales (SIGRH). La première phase de ce projet, celle relative à l’enrôlement biométrique des fonctionnaires, concerne tous les agents de l’Etat et des collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire national, dans les ambassades et les consulats.



Démarré le 1er septembre dernier, ce recensement censé durer jusqu’au 30 novembre 2022, cible précisément les agents fonctionnaires et contractuels de la Fonction publique de l’État du statut général et des statuts autonomes. Les Forces de défense et de sécurité sont exemptées.



L’opération concerne aussi les agents fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’emploi et de la formation professionnelle pris en charge par l’État à travers le système de mise à disposition.



Les enseignants des écoles communautaires (Ecom), les animateurs du Centre d’éducation pour le développement (CED), du Centre d’alphabétisation fonctionnel (CAF), du Centre d’apprentissage féminin (CAFé) et du Centre d’éducation pour l’intégration (CEI) bénéficiant des appuis financiers du budget d’État sous forme de subvention et les fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l’administration générale font également partie de la population cible de ce recensement.

Les agents contractuels des collectivités territoriales payés sur ressources propres en font partie. Tout comme les agents des organismes spécialisés, Établissement public à caractère administratif (EPA), Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), Établissement public hospitalier relevant de la Fonction de l’État.



