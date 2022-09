CHU de l’hôpital Point G : le syndicat annonce une grève alternée du du 19 septembre au 23 septembre 2022 - abamako.com

CHU de l'hôpital Point G : le syndicat annonce une grève alternée du du 19 septembre au 23 septembre 2022 Publié le mercredi 14 septembre 2022

© aBamako.com par MS

Les syndicats de police et de la sante du CHU de Point G

Suite à des doléances non satisfaites depuis août 2022, le syndicat national de la santé CHU du Point G a décidé d’aller en grève alternée du 19 septembre au 23 septembre 2022 jusqu’à la satisfaction de ses revendications.



L’information a été donnée, ce mercredi 14 septembre 2022, par le secrétaire général adjoint du syndicat national de la santé CHU de l’hôpital Point G, Dr Guida Landouré.



Selon lui, leurs revendications tournent autour de dix points. Ce sont entre autres le problème de leur camarade et secrétaire général Fousseyni Coulibaly illégalement muté pour être à la disposition du gouvernorat du district, le problème d’immixtion et d’intimidation du directeur dans les actions du syndicat, la question du foncier des usagers de l’hôpital, de salubrité, du plateau technique, du conseil d’administration et les salaires de deux des agents dits impliqués dans des malversations financières.

Il faut rappeler que des négociations avaient été entamées entre le syndicat national de la santé dy CHU de l’hôpital Point G et le ministère de la Santé.



M.S