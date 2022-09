Le Président de la Transition a reçu une délégation de l’OMVS - abamako.com

Le Président de la Transition a reçu une délégation de l'OMVS Publié le mercredi 14 septembre 2022

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu en audience, ce mercredi 14 septembre 2022, Serigne Mbaye THIAM, ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, également Président en exercice du Conseil des ministres de l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Il était accompagné par Hamed Diane SEMEGA, Haut-commissaire de l’OMVS. « L’audience avait pour objet de faire à son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, le point des activités de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, du bilan que le Mali a eu à la tête de cette organisation, en tant que Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État, mais aussi en tant que haut-commissaire », a précisé Serigne Mbaye THIAM, à sa sortie d’audience.

Cette rencontre a également été l’occasion d’aborder la question du renouvellement du mandat du Haut-Commissaire, qui est élu pour une durée de quatre ans. Hamed Diane SEMEGA, Haut-commissaire actuel de l’OMVS, « avait exprimé le souhait de ne pas voir son mandat renouvelé pour des convenances personnelles », a expliqué le Président en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS tout en précisant que « Le mandat de Haut-commissaire est tournant ».

Cette audience avait pour objectif aussi d’échanger sur les dispositions à prendre pour le renouvellement de ce mandat et la forme que cela va prendre. Il s’agissait aussi de faire le bilan de certaines réalisations dont la plus marquante, concrétisée cette année, est la mise en production du barrage hydroélectrique de Gouina.

Serigne Mbaye THIAM a par ailleurs indiqué que des avancées ont été constatées sur le volet de la navigation. « Nous avons recueilli les orientations de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA sur l’ensemble de ces questions », s’est réjoui le Président en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS. Des Orientations bien appréciées par l’hôte du jour, qui espère qu’après les consultations que le Chef de l’État du Mali aura avec ses homologues, ces orientations seront partagées et transmises au Conseil des ministres et au Haut-commissariat pour exécution.

Le ministre sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement a profité de l’occasion pour transmettre au Président GOÏTA les salutations de son homologue, SE le Président Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Les salutations du Conseil des ministres de l’OMVS, et aussi de tout le Commissariat de l’Organisation ont également été transmises au Chef de l’État, selon Serigne Mbaye THIAM.