FIRBA TOGOLA : Un maître hors-pair des sciences occultes au service des pauvres
Publié le mercredi 14 septembre 2022 | Le DEMOCRATE

Firba Togola de Diensobala dans la commune rurale de Dogo est un vieux savant dans le domaine de la science occulte. Ce vieux, âgé de plus de 80 ans, a un don des djinns. Donc, il parle avec ses djinns nuits et jours de bouche à oreille. C’est un messager des djinns qui détient un savoir incroyable.



Qui est réellement Firba Togola de Diensobala ? Selon nos investigations menées minutieusement dans la commune rurale de de Dogo pour savoir réellement qu’est-ce qui poussent les gens à se bousculer devant la porte de ce vieux qui fait des miracles. Il nous revient que ce vieux Togola n’est pas de la même planète que nous. Car, il parle directement avec les djinns de bouche à oreille pour régler définitivement la galère et les soucis des gens.



Selon nos enquêtes, son histoire de djinn ne date pas d’aujourd’hui. Et il faut reconnaitre qu’il n’est pas comme les autres qui arnaquent les gens avec leurs faux djinns. Lui, son histoire de djinn est une réalité. Il est dans ce travail depuis plus de 38 ans. Il fait sortir des gens dans la pauvreté avec des preuves et il ne prend pas 5 francs avec qui que ce soit pour faire son travail. Il fait ça gratuitement, sans te demander de l’argent. Pour lui, les gens qui viennent le voir sont des gens qui sont dans la pire difficulté. Donc, ça lui fait pitié de voir les gens dans la pauvreté. Il n’a pas besoin de demander à ces gens-là encore qui n’ont rien pour le payer.



Selon plusieurs témoignages que nous avons reçus, ce vieux avec son don de djinn est très sérieux, car il a rendu beaucoup de personnes riches aujourd’hui à travers l’Europe et l’Afrique. Il voyage aussi dans la nuit avec ses djinns pour aller en Europe et en Afrique pour régler les problèmes des gens sans même se déplacer.



Et tenez-vous bien que ce n’est pas de la publicité qu’on fait pour le vieux mais une réalité qu’on vous raconte à travers de nombreux témoignages issus de nos investigations. D’ailleurs il était contre notre publication, mais à la demande de plusieurs personnes dont les vœux ont été réalisés grâce à Firiba de Diensobala, nous avons pu obtenir son avis favorable à cette publication. Un vrai Bambana très honnête et digne qui n’aime pas le mensonge et il faut noter qu’il a été très clair en disant que son don de djinn n’est pas à vendre, mais pour aider les gens à se sortir de la pauvreté. Sans aucune contrepartie si tu lui proposes de l’argent il te chasse de chez lui car il n’a pas besoin de ton argent. Et il faut reconnaitre qu’il n’a jamais passé une seule nuit dans un village ou une ville depuis 38 ans.



Lassine Sanou