Mali : Le poste de contrôle Diallabougou visé par une attaque terroriste (Ségou) Publié le mercredi 14 septembre 2022 | L'Essor

© Autre presse par DR

Ce mardi 13 septembre 2022, aux environs de 22h 30mn, le poste de contrôle de Diallabougou, situé dans la Commune rurale de Pelegana sur la route de San à la sortie de la ville de Ségou, a été la cible d'une attaque terroriste perpétrée, par des individus armés non identifiés, rapportent plusieurs sources locales.







Le bilan provisoire: Pas de perte en vie humaine, mais deux blessés par balles dont un agent des douanes avec fracture au bras et un autre travailleur de la mairie légèrement touché également au bras.

Aussi, des dégâts matériels importants sont à déplorer. Il s'agit d'un voiture personnelle appartenant à un Douanier, de trois motos Djakarta, un tricycle pour handicapé, et un petit kiosque, qui ont tous été incendiés. Un agent de police demeure pour l'instant introuvable, precise les mêmes sources. Les Forces de Défense et de Sécurité se sont aussitôt déployées sur les lieux afin de procéder au ratissage.