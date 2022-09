Centre du Mali : « Plus de 280 000 élèves ne vont plus à l’école du fait de l’insécurité », selon le Directeur de l’Académie d’Enseignement de Mopti M. Daouda Doumbia - abamako.com

News Région Article Région Centre du Mali : « Plus de 280 000 élèves ne vont plus à l’école du fait de l’insécurité », selon le Directeur de l’Académie d’Enseignement de Mopti M. Daouda Doumbia Publié le jeudi 15 septembre 2022 | Nouvel Horizon

Plus de 280 000 élèves ne vont pas à l’école dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza et plus de 950 écoles restent fermées dans ces zones à cause de l’insécurité. Face à la situation les autorités de la transition promettent de prendre des (…)



BABA DEMBÉLÉ



Source: NOUVEL HORIZON