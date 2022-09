Mali : pourquoi Moody’s relâche la pression - abamako.com

Carte du mali

Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) et de l`Union africaine Tweet



En passant d’une perspective économique « négative » à « stable », Bamako semble être sur la bonne voie. Pour autant, l’agence de notation estime que la situation politique reste préoccupante pour l’avenir de l’économie malienne.





Le 9 septembre 2022, l’agence de notation Moody’s a changé la note du Mali. Le pays est ainsi passé de perspective « négative » à « stable ». Cette amélioration de la note souveraine est dûe à la résolution du défaut de paiement après la levée des sanctions économiques et financières imposées par la Cedeao.

Depuis l’accord conclu le 3 juillet entre la junte militaire et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour un retour à un régime civil, l’économie malienne semble reprendre des couleurs.



En août dernier, soit un mois après ledit accord, le gouvernement militaire est parvenu à honorer le règlement de toutes les obligations de sa dette impayée, intérêts compris. Cette dette était précisément composée de 85,1 milliards de francs CFA (131 millions de dollars) pour la dette extérieure ; de 66 milliards de francs CFA (102 millions de dollars) pour la dette de