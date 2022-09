Lutte contre la Covid-19 au Mali: seulement 18% de la population sont complètement vaccinés - abamako.com

Seulement 18% de la population malienne sont complètement vaccinés, soit un peu plus de 1,7 million de personnes. L’information a été donnée par Dr Hamadoun Dicko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. C’était lors d’un point de presse organisé, le 13 septembre dernier dans les locaux du département.



"Ces personnes vaccinées ont reçu les deux doses. Par contre, il y a aussi 551.707 personnes qui ne sont pas complètement vaccinées. Elles ont reçu la première dose de vaccin et attendent la deuxième dose", a relevé le conseiller technique. Celui-ci a fait savoir par la même occasion que le pays connaît une certaine recrudescence des cas de contamination de la maladie ces derniers temps. « Du 24 août au 13 septembre dernier, les services de santé ont enregistré 456 cas positifs parmi lesquels 5 ont fait l’objet d’hospitalisation, y compris 2 cas graves. » a indiqué Dr Dicko.





