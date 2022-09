Commémoration de la 37ème journée du CILSSS : L’élevage face à l’insécurité civile au Sahel et en Afrique de l’Ouest au centre des préoccupations - abamako.com

Commémoration de la 37ème journée du CILSSS : L'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest au centre des préoccupations
Publié le jeudi 15 septembre 2022

Le Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSSS) a tenu ce lundi, 12 septembre 2022 à la Direction des finances et du matériel du département de l’Agriculture la cérémonie de commémoration de sa 37ème journée. Elle était placée sous la présidence de Youba BA ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l’Elevage et de la Pêche en présence du Directeur général de l’Institut du Sahel, Dr Mohamed Abdellahi EBBE, le Secrétaire permanent du Comité National (CONACILSS), Yacouba KONE, des représentants des Instituts nationaux et internationaux de recherche et bien d’autres personnalités. Le thème retenu pour cette édition est : « l’élevage face à l’insécurité civile au Sahel et en Afrique de l’Ouest ».



Dans son discours d’ouverture, le ministre délégué a fait savoir que le CILSS, un cinquantenaire durant, a montré son expertise dans le domaine de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la lutte contre la désertification et la sécheresse, de la gestion des ressources naturelles, de la maîtrise de l’eau, dans les questions démographiques, de la promotion des échanges, intra-régionaux et internationaux. Par ailleurs, il s’est réjoui du thème qui cadre parfaitement avec la situation actuelle du Mali, car dit-il, marquée par une insécurité permanente sur les producteurs agricoles et les éleveurs, sur les pâturages et le bétail dans le centre et le nord de notre pays.



A en croire le ministre Ba « cette journée est une grande opportunité pour le plaidoyer et l’interpellation de tous les acteurs clés, en particulier les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs étatiques et non étatiques des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, pour un engagement plus soutenu en vue de relever les défis actuels auxquels l’élevage et le pastoralisme sont confrontés au Sahel et en Afrique de l’Ouest ».



Quant au secrétaire permanent du CONACILSS M. Yacouba KONE, il a souhaité que cette 37ème journée soit couronnée de succès au bénéfice des populations sahéliennes vivant dans la pauvreté.



Pour sa part, le président en exercice du CILSS M. Mahamet Idriss Deby ITNO a dans son discours projeté, évoqué les difficultés qui minent le CILSS au nombre desquelles une insécurité permanente sur les producteurs agricoles et les éleveurs, sur les pâturages et le bétail, le vol des animaux etc. Le président en exercice du CILSS non moins président de la transition du Tchad a promis de s’investir afin de trouver des solutions idoines et pérennes.



Pour le directeur général de l’institut du Sahel (INSAH), Dr Mohamed Abdellahi EBBE, « le CILSS poursuivra la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour améliorer la résilience des populations sahéliennes». A ses dires, cette journée est une interpellation de tous les acteurs clés, en particulier les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs étatiques et non étatiques des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour un engagement plus soutenu en vue de relever les défis auxquels l’élevage et le pastoralisme sont confrontés au Sahel et en Afrique de l’Ouest, dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent.



La cérémonie a pris fin par la présentation des réalisations du CILSS, de l’INSAH, du projet Inclusif, la DNPIA, la DNP et le PRAPS par les directeurs des services techniques ainsi que l’adoption des recommandations.



Pour rappel, le CILSS de sa création en septembre 1973 à nos jours, s’investit dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel.



Brehima DIALLO