1ère édition de la Semaine nationale de la réconciliation : le Chef de l'État préside le lancement des activités Publié le jeudi 15 septembre 2022

Ce jeudi 15 septembre 2022, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la réconciliation au Centre international de conférence de Bamako (CICB).



Il avait à ses côtés le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix Réconciliation nationale, Col Major Ismaël Wagué. Le lancement de cette 1ere édition à enregistré également la présence du Premier ministre par intérim ainsi que du Président du Conseil national de Transition (CNT).



Des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, les membres du Gouvernement et ceux du Conseil national de Transition (CNT) ainsi que le Président de la Commission vérité justice et réconciliation (CVJR) étaient tous présents à cette cérémonie d'envergure nationale.