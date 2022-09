3 ème édition des journées d’échanges justice et presse/ le ministre Kassogue : ’’Les corrupteurs et les corrompus doivent être réprimés sans ménagement’’ - abamako.com

3 ème édition des journées d'échanges justice et presse/ le ministre Kassogue : ''Les corrupteurs et les corrompus doivent être réprimés sans ménagement'' Publié le jeudi 15 septembre 2022

© Autre presse par DR

Mamadou Kassogue, ministre de la Justice

La salle de conférence de la maison de la presse a servi de cadre, ce jeudi 15 septembre 2022, pour le lancement de la troisième édition des journées d'échanges justice et presse.



C'était en présence du président de la maison de la presse Bandiougou DANTÉ, du représentant de la coopération canadienne Alexander Mcgill et du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme Mamadou kassogue.



L’objectif de ces journées d’échanges presse et justice vise à maintenir un cadre permanent de dialogue et d’échanges entre les hommes de médias et les acteurs de la justice. C’est aussi une occasion de mobiliser des experts pour édifier l’opinion sur le rôle et la place des hommes de médias dans la lutte contre la corruption au Mali, l’impact du magistrat respectueux des principes d’éthique et de déontologie dans la lutte contre la corruption mais également la synergie dans les rapports fonctionnels entre structures de contrôle, de vérification et de poursuite de faits de corruption et pratiques assimilées. Le thème de cette troisième édition est : «L'éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption ? ».



''Les corrupteurs et les corrompus doivent être réprimés sans ménagement. Au besoin les textes sur la corruption doivent être revus et adaptés aux exigences actuelles.

Il faudrait arriver à un changement de mentalité et faire comprendre aux populations que celui qui corrompt rend un mauvais service au magistrat et à son pays, car c'est la justice qui va en pâtir.

Une mauvaise justice ne profite à personne et ouvre la voie à des situations de conflit et de vengeance.

La corruption doit être combattue avec rigueur et célérité dans un secteur aussi vital que la justice.'' a indiqué le ministre Kassogue dans son intervention





En ce qui concerne la corruption dans la jungle, le ministre kassogue affirme qu'elle persistera tant qu'elle demeurera impunie. ''La lutte contre la corruption au sein de l’appareil judiciaire s’avère en cela une impérieuse nécessité et elle pourra impulser une dynamique positive dans le traitement de la délinquance économique et financière.'' a-t-il ajouté