Le Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général de Brigade (CEMGA-Adjoint) Ousmane Wélé a présidé la cérémonie de fin de Formation Commune de Base 2021 (FCB) première vague du Centre d’Instruction de Touganisso 1 et 2, le jeudi 15 septembre 2022. Le ministre de la promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidie Founè Coulibaly et le Directeur général de la Protection Civile, le Général de Brigade Boukary Kodio ont pris part à cette cérémonie.

Les recrues, au nombre de 3118, ont été présentées au drapeau en prenant des engagements pour servir et préserver l’intégrité du territoire au péril de leurs vies. Elles étaient composées de 1557 pour le Centre de Touganisso 1. Cet effectif était constitué de 1023 des FAMa, 391 de la Police Nationale et 153 de la Protection Civile. Pour le Centre de Touganisso 2, 1561 recrues ont été formées. Elles étaient constituées de 1023 des FAMa, 394 de la Police Nationale et 144 de la Protection Civile.

Le Directeur du Centre d’Instruction Touganisso 2, le Commandant Adjadji A Maïga a souligné que pendant 6 mois, en plus de la formation physique militaire, ces jeunes recrues ont acquis des connaissances dans les domaines de la formation militaire générale et la formation opérationnelle. Il a rappelé aux recrues, que la carrière militaire est un métier difficile mais noble, et qu’être un élément des Forces Armées et de Sécurité c’est accepté beaucoup de contraintes. Le Commandant Maïga a ajouté que les connaissances acquises lors de cette formation ne sont pas définitives. Elles doivent être entretenues et complétées.



Retrouvez tout l'article sur ce lien : https://www.fama.ml/sortie-fcb-du-contingent-2021-1ere-vague-des-centres-de-touganisso-1-et-2