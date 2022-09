Mali : Le convoi du gouverneur de Kayes visé par une attaque terroriste à Dièma - abamako.com

Mali : Le convoi du gouverneur de Kayes visé par une attaque terroriste à Dièma Publié le jeudi 15 septembre 2022 | L'Essor

La ville de Kayes

Le convoi du gouverneur de la Région de Kayes, en partance pour Bamako, a été la cible d'une attaque meurtrière perpétrée, mercredi 14 septembre 2022, aux environs de 15 heures, par des individus armés non identifiés.







Selon des sources locales, l'attaque s'est produite entre Dièma et Gomitradougou.



Le bilan provisoire de l’attaque fait état d'un mort et deux blessés dans le rang du convoi. Les deux blessés ont été évacués sur le centre de santé de Dièma pour y recevoir des soins, indique une source médicale, selon laquelle le pronostic vital d'aucun admis n'est pour le moment engagé.



Selon la source locale, les assaillants se sont enfuis après leur forfait, en laissant sur les lieux un véhicule piégé. Les Forces de défense et de sécurité procèdent au ratissage dans la zone.



Cette attaque intervient au lendemain d'une autre ayant ciblé le poste de contrôle de Diallabougou dans la Communauté rurale de Pelengana à la sortie de la ville de Ségou sans faire de perte en vie humaine.