Pr Marimantia Diarra , président de l'ADEMA-PASJ), à propos de la situation sécuritaire : « Malgré la montée en puissance des FAMa sur le territoire national, la situation sécuritaire du Mali reste très préoccupante » - abamako.com

News Politique Article Politique Pr Marimantia Diarra , président de l’ADEMA-PASJ), à propos de la situation sécuritaire : « Malgré la montée en puissance des FAMa sur le territoire national, la situation sécuritaire du Mali reste très préoccupante » Publié le vendredi 16 septembre 2022 | Nouvel Horizon

31è anniversaire du parti Adema-Pasj

31è anniversaire du parti Adema-Pasj

Bamako, le 25 mai 2022. Le CICB a servi de cadre à la cérémonie marquant la célébration du 31è anniversaire du parti Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la Justice (Adema-Pasj).







Par rapport à la plainte du Mali contre la France au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et la situation sécuritaire qui constitue plus qu’une préoccupation dans notre pays, le président de l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), Pr Marimantia Diarra a fait une déclaration à la veille de l’ouverture de l’Assemblée Générale des Nations-Unies à (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON