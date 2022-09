Société malienne de la médecine militaire : rencontre avec le ministre de la Sécurité dans la perspective du congrès - abamako.com

Société malienne de la médecine militaire : rencontre avec le ministre de la Sécurité dans la perspective du congrès Publié le vendredi 16 septembre 2022 | Le Pays

Dans la journée du jeudi 15 septembre 2022, les membres de la Société malienne de la médecine militaire, conduite par le colonel Madani Ouologuem, ont été reçus en audience par le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.



L’objectif de cette visite était tout d’abord de présenter leur structure et leurs activités au ministre de la Sécurité et de la Protection civile et aussi lui faire connaitre les nouvelles perspectives visées par la Société.



Selon le colonel Madani Ouologuem, les membres de sa structure, depuis sa création, mènent des activités dans les hôpitaux tout comme dans le centre médico-chirurgical des armées.



A en croire colonel Madani Ouologuem, leur structure participe aussi à beaucoup d’activités tel que l’enseignement post-universitaire civilo-militaire. Cela, dans le but de renforcer la cohésion entre les forces de sécurité et la population. Aussi, a-t-il ajouté que leur structure travaille dans la meilleure des manières avec la Direction centrale des services de la santé des armées (Dcssa). Cela, pour ensemble atteindre l’objectif qui leur est assigné.



L’occasion était parfaite pour le colonel Ouologuem d’indiquer que la société malienne de la médecine militaire tiendra son 7ème congrès les 13, 14 et 15 octobre 2022. Aussi, a-t-il remercié les forces de sécurité pour leur participation régulière aux activités de la Société malienne de la médecine militaire.



Pour sa part, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, à encourager les membres de la Société malienne de la médecine militaire pour les initiatives qu’ils ont mises en place, tout en leur soulignant qu’ensemble ils relèveront beaucoup de défis. Le ministre Daoud Aly Mohammedine leur a aussi garanti de l’accompagnement sans faille de son département et cela à chaque que le besoin se fera sentir.



Notons que la Société malienne de la médecine militaire a été créée officiellement en mars 2018. Il est avant tout apolitique et ne poursuit aucun but lucratif.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS