CONFENEM : Aboubacar Ba élu président Publié le vendredi 16 septembre 2022

Afin de promouvoir et défendre les produits et services de l’élevage, les organisations professionnelles, œuvrant dans la filière bétail-viande, lait local, le pastoralisme et la Fenajer ont décidé de se constituer en Confédération nationale des éleveurs du Mali (Confenem). Aboubacar Ba a été élu président de la Confédération.



Les organisations professionnelles, œuvrant dans la filière bétail-viande, lait local, le pastoralisme et la Fenajer ont décidé d’unir leurs efforts dans le but de relever les différents défis auxquels elles sont confrontées. Par cette action, tous les acteurs à travers une confédération des groupements professionnels entendent s’investir pour la promotion et la défense des produits et services de l’élevage. Hier jeudi 15 septembre 2022, une assemblée générale constitutive s’est tenue sur le sujet à Bamako. L’initiative aura pour objectif entre autres de développer le partenariat dans le cadre de l’intégration économique régionale ; intégrer les éleveurs dans le processus d’élaboration des politiques nationales et sous régionales de développement de l’élevage ; contribuer à sécuriser l’élevage au Mali, en Afrique de l’Ouest et du Centre sur le plan économique, politique, commercial et environnemental ; renforcer les capacités des organisations pastorales pour la défense des intérêts des pasteurs au Mali, en Afrique de l’Ouest et du Centre ; promouvoir l’inclusion sociale et le genre ; participer à des foires nationales et internationales ; sensibiliser les organisations des jeunes ruraux à s’investir dans la lutte contre la pauvreté à travers l’amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes ruraux ; appuyer les mesures et autres mécanismes de financement des projets des jeunes ruraux ; contribuer à la politique de la sécurité et souveraineté alimentaires. « Cette assemblée générale très importante va résoudre beaucoup de maux du secteur de l’élevage et particulièrement les tracasseries du secteur », a indiqué le ministre Modibo Keïta tout en remerciant vivement les partenaires techniques et financiers pour leur contribution au développement du secteur dans toutes ses formes. A l’issue de ces travaux, Aboubacar Ba a été élu président de la Confédération des éleveurs.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS