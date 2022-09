Décès de la Reine Elizabeth II : Le Premier ministre par intérim signe le livre de condoléances - abamako.com

Décès de la Reine Elizabeth II : Le Premier ministre par intérim signe le livre de condoléances Publié le vendredi 16 septembre 2022 | L'Essor

Le Premier ministre par intérim, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, s’est rendu, hier à l’ambassade de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, sise à la cité du Niger, pour témoigner de la sympathie et de la solidarité du peuple malien suite au décès de la Reine Elisabeth II, le 8 septembre dernier en écosse, à l’âge de 96 ans.







Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Accueilli par le chargé d’affaires de l’ambassade, ILyas Maleck, le chef du gouvernement par intérim a présenté les condoléances du Mali au Royaume Uni.



Dans le livre de condoléances ouvert à l’occasion, le colonel Abdoulaye Maïga a écrit ceci: «C’est avec une profonde affliction que le peuple malien, Son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’état et le gouvernement ont appris le décès de sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Royaume Uni, de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord».

Et d’ajouter qu’en cette douloureuse circonstance, le gouvernement, au nom du peuple malien et du chef de l’état, exprime ses condoléances les plus émues et sa profonde sympathie à sa Majesté Charles III, ainsi qu’au peuple du Royaume Uni.

Le Mali retient de la Reine ses qualités de femme d’état œuvrant inlassablement pour la stabilité, la prospérité du Royaume Uni et son attachement à la résolution des problèmes auxquels l’Afrique est confrontée, a fait remarquer le patron de l’administration malienne, affirmant que tout au long de son règne, elle a joué un rôle crucial en tant que figure fédératrice hautement respectée et attachante.



«Tout en réitérant ses sincères condoléances à sa Majesté Charles III, à la famille royale, le gouvernement de la République du Mali prie afin que le Tout-Puissant leur accorde la force et le réconfort dans la douleur », a noté le colonel Maïga, avant de conclure ses propos par cette formule de prière : «repos éternel à sa Majesté Elizabeth II».

La Reine Elizabeth II est née le 21 avril 1926 à Mayfair à Londres. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952, à l’âge de 25 ans, juste après la mort de George VI. Elle a régné 70 ans. Le Royaume Uni entend organiser à sa mémoire des funérailles dignes de son rang le 19 septembre prochain. Un jour décrété férié dans le Royaume.

Namory KOUYATÉ