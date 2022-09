7es cours avancés en management du sport (CAMS7) : Une trentaine de cadres de fédérations et associations sportives reçoivent leurs diplômes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 7es cours avancés en management du sport (CAMS7) : Une trentaine de cadres de fédérations et associations sportives reçoivent leurs diplômes Publié le samedi 17 septembre 2022 | Aujourd`hui

Tweet

Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a organisé le mercredi 14 septembre 2022 dernier, à son siège, une cérémonie pour célébrer la sortie de la 7e édition des Cours avancés en management du sport (CAMS7). Au cours de cette cérémonie, une trentaine de cadres de fédérations nationales et associations sportives ont reçu leur diplôme après une année de cours en management du sport.



L’événement était présidé par Mme Sangaré Aminata Kéïta, 1re vice-présente du Cnosm, en présence de Tidiane Médian Niambélé, directeur du cabinet du président du Cnosm et responsable des cours du Cnosm, Alassane Mariko, directeur exécutif et chargé de programme du Cnosm.



Afin de renforcer les capacités des fédérations nationales et des associations sportives, le Cnosm en partenariat avec Solidarité olympique organise chaque année des cours avancés en management du sport. Ceux-ci ont pour objectif de formaliser la dimension fondamentale de la culture managériale. C’est pour célébrer la sortie des cadres des CAMS7 que le Cnosm a initié cette cérémonie.



Ils sont au nombre d’une trentaine de cadres venant de différentes fédérations sportives nationales et associations sportives ayant bénéficié de cette formation sur le management du sport. Après une année de cours, ils ont reçu leurs diplômes des mains des responsables du Cnosm.



La 1re vice-présidente du Cnosm a salué les bénéficiaires pour leur assiduité durant tout au long de la formation. “Aujourd’hui, je suis particulièrement heureuse de participer à cette cérémonie de remise de diplôme des cadres des 7es Cours avancés en management du sport. C’est l’occasion pour moi de vous dire que depuis des années le Cnosm a fait de son credo la formation des responsables des fédérations et associations sportives. C’est pour cela qu’il n’hésite pas avec ses partenaires à financer ou organiser des formations à l’intention des acteurs du Mouvement sportif”, a-t-elle précisé, avant d’ajouter que de plus en plus le Cnosm est en train de réussir dans sa mission de formation.



Pour sa part, le porte-parole des récipiendaires, Sékou Fantamady Diarra dit Gaubert, a remercié les initiateurs de cette série de formations à l’endroit des cadres de fédérations et associations sportives du Mali. “Nous sommes aujourd’hui réunis pour recevoir les diplômes pour les Cours avancés en management du sport sanctionnant plusieurs mois de formation ayant traité des sujets concernant toutes les disciplines sportives relevant de la gestion du Cnosm.



Nos remerciements vont d’abord à l’endroit du Cnosm qui n’a ménagé aucun effort pour la tenue de cette session, ainsi que celle qui nous a précédée et celle du futur. Cette initiative du Cnosm contribue à rehausser le niveau des hommes et des femmes qui gravitent autour de ces différentes disciplines sportives”, a-t-il expliqué.



Bienvenue aux cadres de CAMS8



A la fin de la cérémonie remise de diplôme des cadres des CAMS7, le Cnosm a initié une autre cérémonie pour la rentrée des cadres des 8es Cours avancés en management du sport (CAMS8). Comme leurs devanciers, eux aussi vont renforcer leur capacité durant les prochains mois sur l’organisation des grands évènements sportifs, la gestion financière, la structuration d’une organisation sportive, la gestion des ressources humaines et le marketing.



Mahamadou Traoré