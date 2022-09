“Police de proximité” : L’approche malienne séduit les chefs de police des Etats membres de l’ONU - abamako.com

Publié le samedi 17 septembre 2022

Une forte délégation des autorités maliennes en charge de la sécurité conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Daoud Aly Mohammedine a participé, du 31 août au 1er septembre 2022, au siège de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York, au Sommet des chefs de la police des pays membres de l’ONU axé sur l’approche de police de proximité.



Les participants des différentes délégations nationales ont été accueillis par le secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres. Ils ont échangé leur expérience et abordé différents sujets essentiels en matière de sécurité et de maintien de la paix, en particulier le rôle capital de la police de proximité, outil indispensable face à la montée des violences.



L’inspecteur général de police Soulaïmane Traoré, depuis sa prise de fonction au poste de directeur général de la police nationale, il y a près de 2 ans, ne cesse d’agir, avec les encouragements des plus hautes autorités du pays, pour le développement et le renforcement de ce type de police. Il a pu constater lors de ses contacts avec ses homologues étrangers la place prééminente d’une telle police au service de la protection et de la sécurité des populations.



Le directeur général de la police nationale qui accompagnait le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est revenu de cette rencontre professionnelle internationale renforcé dans sa conviction qu’aucune sécurité réelle n’est possible sans le concours actif et permanent des populations, notamment en matière de renseignement, aussi bien dans la lutte quotidienne contre la délinquance et la criminalité, qu’en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Selon nos informations, de nouvelles instructions allant dans ce sens seront d’ailleurs communiquées dans les jours à venir aux différents services de police afin que les personnels chargés du maintien de la paix et de la sécurité multiplient les initiatives et accentuent leurs efforts auprès des habitants dans le but d’une plus grande sécurité collective.



Boubacar Païtao