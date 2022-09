Nuit de la reconnaissance et du mérite de la FEMAFOOT ce vendredi : Un hommage mérité aux hommes et aux femmes qui ont servi le football malien ! - abamako.com

News Sport Article Sport Nuit de la reconnaissance et du mérite de la FEMAFOOT ce vendredi : Un hommage mérité aux hommes et aux femmes qui ont servi le football malien ! Publié le samedi 17 septembre 2022 | Aujourd`hui

Tant attendue, la première édition de la Nuit de la “Reconnaissance et du Mérite” organisée par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) dirigé par Mamoutou Touré dit Bavieux, est prévue pour ce vendredi 16 septembre à l’hôtel Radisson Collection. L’événement est placé sous la présidence du Colonel Malick Diaw, Président du Conseil National de la Transition (CNT). Plusieurs invités de marque seront également au rendez-vous dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher. Au cours de cette soirée, animée par l’artiste M’Bouillé Koité, plusieurs distinctions seront décernées aux hommes et aux femmes, qui ont contribué à la promotion et au développement du football malien. Une manière pour le Président de la Femafoot de rendre un vibrant hommage à ces hommes et femmes pour avoir servi notre sport roi durant toute leur vie. Il s’agit de trois catégories : Anciens présidents de la Fédération Malienne de Football dont deux à titre posthume (Feu Hamadoun Kolado Cissé et Feu Boubacar Baba Diarra), 14 dans la catégorie des personnalités politiques et sportives, 6 dans la catégorie des anciens joueurs. Ce n’est pas tout. Cinq journalistes seront également primés lors de cette nuit.



Liste des récipiendaires



Anciens présidents de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT)



Ousmane Diarra

Amadou Diakité

Tidiane M. Niambélé

Salif Kéïta dit Domingo





Les Anciens Présidents de la FEMAFOOT décédés



(Attestation de Reconnaissance à Titre Posthume)







Feu Hamadoun Kolado Cissé

Feu Boubacar Baba Diarra





Personnalités Politiques et Sportives







Colonel Malick Diaw, Président du Conseil National de la Transition

Habib Sissoko, Président du CNOSM (pour service rendu au mouvement Olympique malien)

Mme Daou Fatoumata Guindo, Présidente du CONOR de la FEMAFOOT

Aboubacar Sadikh Diop, Directeur Général de Orange Mali

Fassery Doumbia, Directeur Général du PMU-Mali

Ibrahim N’Diaye, Directeur Général de la BDM-SA

Mahamadou Samaké, Dirigeant sportif

LT-Colonel Cheick M. Cherif Tounkara, Président du Comité d’organisation de la Coupe Assimi Goïta

Sidi Bekaye Magassa, Ancien arbitre international

Bachécou dit Sékou Doucouré, Maquettiste illustrateur

Feu Sory Ibrahim Diarra, Peintre décorateur (proposition de DOUC)

Bintou Sangaré, Supportrice des Aigles du Mali

Adjaratou Cissé, Employée de la FEMAFOOT à la retraite

Yacouba Sery Koné “Herbin”, Ancien Président de la Ligue régionale de football de Sikasso

Journalistes







Mamadou Diarra

Mamadou Kouyaté, Journaliste et ancien membre du Comité Exécutif de la FEMAFOOT

Djibril Traoré

Mamadou Kaloga

Baba Cissouma

Anciens Joueurs



Abdoul Karim Touré “Bacoun”, Ancien international

Abdoulaye Diawara “Blocus”, Ancien international

Karounga Kéïta ” Kéké”

Idrissa Traoré “Poker”, Ancien international

Amadou Pathé Diallo, Ancien international

Yacouba Traoré “Yaba”, Ancien international