Master Soumy : Le troubadour du Rap

Silhouette longiligne, regard perçant avec ses éternels dreadlocks, l’homme qui se définit comme ne pesant pas plus de 32 kilos, mais dont les mots pèsent et résonnent comme un bruit d’avion furtif, le concepteur de Galédou Système qui n’appartient pourtant à aucun système, ni à aucun clan d’ailleurs, si ce n’est celui du Mali, Master Soumy, à n’en pas douter, est un homme non soumis !



Un homme qui décrit et dépeint les maux de notre société avec élégance, mais sans concession. Opposé à toute forme d’injustice, le troubadour du rap malien n’est pourtant pas un justicier.



Aux maux de notre société, il n’a que comme seule arme ses mots purificateurs et sensibilisateurs.



De la corruption à la démocratie galvaudée, de l’immigration à la détresse du Mali, du clientélisme à la prostitution politique… Que de maux décrits en peu de mots et sans maux de tête.



Oui, la musique de Master Soumy est une véritable thérapie pour qui veut comprendre et pour qui sait écouter.



Sobriété et reconnaissance, ce sont là des qualités qui caractérisent cet humaniste grand observateur et connaisseur de notre société.



Figure emblématique du rap conscient malien, le doyen qu’il est devenu ne déroge jamais à son devoir d’alerter.



Ne le traiter surtout pas d’influenceur, car il a été lanceur d’alertes avant que ce concept ne soit mangé à toutes les sauces.



Le clash, cela n’a jamais été son fort, car il a flashé pour le parler direct et cash. Être ami avec lui, cela ne l’empêche pas de vous dire ce qu’il pense. L’homme ne sait pas jouer à cache-cache et il ne cache rien de ce qui se dit en cachette ou qui ne va pas.



Généreux et détecteur de talents, il l’est aussi et a déjà préparé sa relève. Avec Master Soumy, le rap malien a écrit l’une de ses plus belles pages.



Master Soumy, c’est le Maitre de la non Soumission sans compromission, mais avec beaucoup de compassion.



Salif Sanogo (Journaliste)