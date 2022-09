Ministère de l’économie et des finances ; Dr Boubou Cissé approuve un marché de plus de 2 milliards FCFA sans passer par le conseil des ministres - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ministère de l’économie et des finances ; Dr Boubou Cissé approuve un marché de plus de 2 milliards FCFA sans passer par le conseil des ministres Publié le dimanche 18 septembre 2022 | Le Katois

© aBamako.com par A S

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

La cérémonie de lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés a eu lieu le 7 Août 2017. Photo Boubou CISSE Tweet



Cent-soixante huit ( 168 ) marché pour une valeur de plus de 12 milliards f F CFA ! C'est l'échantillon que les auditeurs ont eu à examiner concernant la gestion du tout puissant ministre de l'économie et des finances de l'époque, Dr Boubou

Le rapprochement des marchés figurants dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés par là DFM laisse apparaître des incohérences

Un marché de 2070600000 F CFA approuvé par le ministre de l'économie et des finances en lieu et place du conseil des ministres

L'équipe d'audit a constaté que le marché no 0580/DGMP/DSP/2017 relatif à la livraison de quarante six 46 véhicules pour le compte de la présidence, de la primature et certains départements ministériels pour un montant de 2070600000 F CFA, a été approuvé par le ministre de l'économie et des finances, en lieu et place du conseil des ministres.

Notons aussi le marché no 0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la réalisation des voies d'accès et d'aires de stationnement des poids lourds du bureau secondaire de la douane de Diboli a été enregistré aux services des impôts après paiement du marché...

Amadou Bamba Niang



Le katois