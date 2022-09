Commune rurale du Mandé: Un Bosquet Feu ministre Nancoma Kéïta à Badougou Nafadji - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Commune rurale du Mandé: Un Bosquet Feu ministre Nancoma Kéïta à Badougou Nafadji Publié le dimanche 18 septembre 2022 | aBamako.com

Tweet





Sur initiative de l’association Génération pour la Patrie et la République (GPR) créée par Feu Nancoman Kéita, avec l’accompagnement et le soutien indéfectible du Ministère de l’assainissement et du développement durable, du cabinet K2M2D (Management, environnement stratégie de développement durable et des travaux), de l’association solidarité pour le développement (ASSO+), du Front pour l’émergence et le renouveau au Mali (Fer Mali), le village Badougou Nafadji, commune rurale du Mandé, Cercle de Kati, Région de Koulikoro, a abrité le samedi 17 septembre 2022, au reboisement d’un bosquet de quelques hectares, dédié à Feu Nancoman Kéita, ancien ministre de l’envrionnement du Mali et natif de Nanréna dans le Mandé.



A travers cette activité de reboisement, les génerations pour la patrie et la République ((GPR), une organisation des Maliens d’ici et de la Diaspora unis, rendent hommage à l’ancien ministre Feu Nancoma Kéïta pour les services rendus à la nation malienne.

Présidant l’évenement, le ministre de l’EADD, Modibo Koné, a laissé entendre que « ce n’est que reconnaissance de mettre un bosquet en plein cœur du Mandé dédié à un grand homme, un amoureux de l’environnement, un homme qui a consacré une grande partie de sa vie pour la sauvegarde de l’envrionnement de façon générale et la protection des ressources forestières et fauniques en particulier. Que tout le Mandé à travers le village de Badougou Nafadji, dit-il, décide d’immortaliser le nom de feu Nancoman Kéita à ce bosquet, est une reconnaissance à l’homme dont les arbres ont été planté pour la première fois en 1994 de ses propres mains. Pour finir son allocution, Modibo Koné s’est dit convaincu que ce bosquet érigé au cœur du Mandé répondra à son objectif qui est sans doute d’immortaliser un grand monsieur mais aussi de satisafaire aux besoins économiques, soci-culturel eté écologique de nos populations.

L’association des municipalités du Mandé (AMUMA), Mme Kéita Aida M Bo épouse de feu Nacoman Kéita, et ancienne ministre de l’assainissement et de l’environnement aussi, le parrain de l’évènement, Mamadou Nama Kéita, Lassine Bamba, président du GPR, les représentants du grand forum du Mandé, de l’association Kurukanfouga, de l’association Irganda, des chefs des villages du Mandé, de la promotion Nancoman de l’IPR de Katibougou, ainsi que les populations, étaient présents outre installé le bosquet et mis plus de 1000 pieds d’arbres sur l’espace , dont 560 plants d’arbres comme contribution de la famille Kéita.

«Au nom de la famille Kéita, je remercie les GPR pour avoir initié cette activité dédiée à la mémoire de Nancoman. Je remercie aussi le village de Nafadji et toute sa population qui ont porté l’évènement ici. Mention spéciale au Ministre Modibo Koné pour avoir accepté de nous honrer de sa présence à cette cérémonie de mise en place d’un bosquet au nom de Nancoman Kéita » dit le porte parole de la famille Nancoman Kéita, le commandant de police Moussa Traoré.