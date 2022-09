Corruption: Détournements des fonds de marchés publics - abamako.com

Les détournements financiers, la corruption, la délinquance sont des plaies qui rongent l’administration publique malienne, plus de cinquante ans (1968-2020). Tous les régimes successifs de l’après Modibo Keïta trainent des casseroles sur lesquelles la lumière n’a jamais été faite. Notre pays est comparable au fleuve Djoliba, sec petit à petit, dépouillé de tout, dénationalisé de toutes ses sociétés et entreprises. Le clientélisme politico-ethnique, facilité par le fanatisme et la corruption fait que l’intérêt national de la nation et l’avenir du pays ne préoccupent personne.

Chaque homme politique tend absolument à se servir et à servir sa base ou les intérêts des siens. Il y a détournements de fonds publics, corruption, délinquance financière quand il y a un manque de sentiment national. Lorsque le chef confond l’argent de l’Etat et celui de sa poche. Ainsi, la démocratie a donné naissance à une voyoucratie qui, à son tour, a enfanté des régimes de kleptocrates.

Onze (11) marchés sulfureux passés sous Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre d’alors, du 30 décembre 2017 au 22 avril 2019. Ce marché est composé de soixante-dix-huit (78) camions de transport citerne (2018-2019). D’un montant de 9,43 milliards de FCFA, ce marché a été attribué par entente directe à CIM appartenant à l’opérateur économique Ibrahima Karagnara sous la référence N°004 MDAC/ DFM- 2018. Toute la commande n’a pas été livrée. Les experts ont estimé le montant de la surfacturation à trois (03) milliards de francs CFA.



Acquisition d’un avion de type Casa 295 W (juin-juillet 2020)

La livraison était en cours, le montant de ce marché était de 36,22 millions d’euros attribué à Airbus Defense and Space SAU (intérêt français). Le montant du bakchich des facilitateurs est dissimulé. Concession de l’aéroport Modibo Keïta (ex-Senou). Le bénéficiaire de cette concession est EGIS, une société française qui serait associée à Baba Cissé (DG-SGI-Mali) et à Mamadou Sinsy Coulibaly, ancien président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) respectivement frère et beau-frère de Boubou Cissé.

Sur la de 800 mille passagers par an. Nous ignorons à ce jour le montant des rétro-commissions versées à ceux qui ont mis du beurre dans les épinards.



Impressions des bulletins de vote lors des élections législatives 2020

Ledit marché a été attribué par entente directe gré à gré, si vous préférez à Mamadou Sinsy Coulibaly, d’un montant de 2,3 milliards de FCFA.



Acquisition de 100 véhicules blindés 2019-2020

Ce marché a été attribué à STREIT, une société créée de toutes pièces aux Emirats Arabes Unis par une Malienne, maîtresse d’un général, alors ministre de la République. Vendus à notre pays à 100 milliards de FCFA soit un milliard de FCFA par véhicule, alors que les prix affichés sur le site est de 463 millions de FCFA l’unité. Le montant de la surfacturation est de 53,7 milliards de FCFA.



6,237 milliards pour Hadi Niangado dit Joe Walaki

Cette puante indemnisation contre laquelle beaucoup de citoyens se sont opposés et qu’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) avait ajourné parce que l’affaire était dans la presse a fini par être réglée à Hady Niangadou dit Joe Walaki. La parcelle qu’il a achetée à Kati à moins de 20 millions de F CFA lui fut retirée par le régime amadou Toumani Touré (ATT) pour cause d’utilité publique suite à la bronca des paysans du coin qu’il avait spoliés.

Dix (10) ans plus tard, elle valait moins de 200 millions de FCFA. Malgré tout, Boubou Cissé a fini par octroyer au sulfureux député, colistier de Karim Keïta en Commune II et vice-président de l’Assemblée nationale la somme de 6,237 milliards de F CFA, et ce, malgré la réticence du ministre délégué du Budget et du ministre en charge des Domaines. Les rumeurs de Bamako parlent de deux (02) milliards de FCFA de rétro-commissions.



Fourniture de matériel de protection, de survie et de précision (2016-2017)

Ce marché N°2016-026 a été attribué à Danaya Business Sarl dirigée par Adama Traoré. D’un montant de 10,341 milliards de F CFA, ledit marché a un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.



Fourniture de gilets pare-balles et de casques balistiques (2019)

D’un montant de 2,1 milliards de FCFA ce marché N°032 MDAC/DFM-2019 est attribué à Nouvelle Lune Sarl, appartenant à Adama Traoré. Il a un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.



Fourniture de gilets pare-balles et casques balistiques (2019-2020)

Ce marché N°034 MDAC/DFM d’un montant de 3,6 milliards de F CFA est attribué à MCD Sarl dont le Président directeur général (PDG) n’est autre qu’Adama Traoré. Son délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.



Annexe à la lettre N°0015/ DGA-SG du 03 avril

Cet avenant pour la fourniture des matériels individuels, matériels de campement et de couchage, matériels de protection, rations individuelles de combat d’un montant de 40,67 milliards de FCFA est attribué à Adama Traoré, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Sur onze (11) marchés, Adama Traoré dit Adama Dialani qui est le Président directeur général (PDG) sur papier en tous cas de plus de dix (10) sociétés, a bénéficié de cinq (05) d’un montant total de 59,87 milliards de F CFA. L’homme, en réalité, n’est que le prête-nom d’un membre influent de «Ma famille d’Abord». Cette liste n’est pas exhaustive.

Les autorités de la transition avaient affirmé, mezzo voce, avoir annulé plusieurs marchés de ces prédateurs économiques. Rien n’est sûr.

Rappelons que le 20 janvier dernier, les rangers avec lesquels nos bidasses ont défilé ont été fournis par le même Adama Dialani. Ce dernier a bénéficié sous IBK de plusieurs autres marchés dans tous les secteurs de l’administration et des sociétés et entreprises étatiques. On estime son magot à plus de 750 milliards de FCFA.

Source: Le Sphinx