© aBamako.com par A S

Cette puante indemnisation contre laquelle beaucoup de citoyens se sont opposés et qu’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) avait ajourné parce que l’affaire était dans la presse a fini par être réglée à Hady Niangadou dit Joe Walaki. La parcelle qu’il a achetée à Kati à moins de 20 millions de F CFA lui fut retirée par le régime amadou Toumani Touré (ATT) pour cause d’utilité publique suite à la bronca des paysans du coin qu’il avait spoliés.

Dix (10) ans plus tard, elle valait moins de 200 millions de FCFA. Malgré tout, Boubou Cissé a fini par octroyer au sulfureux député, colistier de Karim Keïta en Commune II et vice-président de l’Assemblée nationale la somme de 6,237 milliards de F CFA, et ce, malgré la réticence du ministre délégué du Budget et du ministre en charge des Domaines. Les rumeurs de Bamako parlent de deux (02) milliards de FCFA de rétro-commissions.



L'inter de Bamako