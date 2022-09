Bilan économique du Mali (1992-2020) - abamako.com

Bilan économique du Mali (1992-2020) Publié le lundi 19 septembre 2022

La situation actuelle du Mali est la conséquence logique et inévitable des politiques menées par les «démocrates sincères et convaincus». Ils ont tout pillé et cassé. Il s’agissait de tout détruire, pour tout diviser et enfin dénationaliser l’État. C’est ce qui a été fait et conçu pendant trente (30) ans. Pour cela, les démocrates ont commencé par une répression syndicale, donc diviser l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), corrompre et casser l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), infiltrer les Organisations non-gouvernementales (ONG), créer d’autres afin d’écouler et de blanchir l’argent.

On a mis en place un gouvernement d’union nationale, un gouvernement d’ouverture, de consensus. Mais rien. Que du gâchis ! Toutes les structures de l’État ont été désétatisées. Il n’y a plus de sociétés d’État ou entreprises d’État au Mali. Conséquences de la privatisation: misère et désolation.



Rencontre des religieux à Bamako

Le religieux, au cœur de la géopolitique, joue un rôle important en Afrique. Pour marquer sa sympathie envers les religieux, le Mali a créé un ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et un Haut Conseil islamique (HCI). Le religieux est au cœur des représentations et du sens. La religion (qui relie) et le sacré (sacrifice, sacrilège) sont la pierre angulaire de toute institution sociale, politique, économique. Aucun parti islamiste, variante Frères musulmans ou salafiste, n’est au pouvoir au Sahel, sauf au Soudan.

La Mauritanie est une République islamique depuis l’indépendance (1961). C’est avec la République du Soudan, le seul régime non laïc du Sahel. Le Nigeria n’est que partiellement laïc. Le régime mauritanien n’est pas «islamiste», sa législation est d’inspiration avant tout moderne. Le Haut Conseil islamique créé, en 2002 est ….



La transition Assimi Goïta comme instrument de développement et de changement doit défendre les intérêts supérieurs de la Nation

Les démagogues et les opportunistes, les cadres qui bloquent le bon fonctionnement de l’administration doivent être écartés des rangs. La révolution du 5 juin 2020 est malienne, elle ne s’apparente à aucune autre révolution. Elle vise la préservation de l’homme malien et son patrimoine.



Afrique: une forte présence de Casques bleus de l’ONU

Sur seize (16) opérations de maintien de la paix des Nations unies dans le monde, neuf ont lieu en Afrique, représentant 80% des Casques bleus déployés sur la planète et les 2/3 du budget du maintien de la paix. Ces misions se sont transformées simplement passives au début, elles sont devenues progressivement des opérations multifonctionnelles, avec un important volet civil et politique et une composante militaire parfois plus «robuste», pouvant contraindre par la force. Stationnée à Kidal, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) s’interposera en cas d’attaque des groupes armés contre les Forces armées maliennes (FAMa). La suite ? Elle est connue.





POINT DE MIRE

L’Afrique et les Nations Unies

Les États africains sont membres des principales organisations internationales mais ils ont peu voix au chapitre dans cet ordre international. Ils font également partie du mouvement des non-alignés. Tous ont signé le traité de non-prolifération nucléaire et sont membres de l’IAEA (International atomic energy agency). L’Afrique du Sud a renoncé à l’arme nucléaire. Deux (02) États africains, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie, ont fait partie des cinquante et un (51) États fondateurs des Nations unies, en 1945. L’ONU, qui comprenait, en 2021, 192 Etats membres, joue un rôle croissant dans son aide à l’Afrique et comme force d’intervention. Elle se situe dans un cadre multilatéral et sert de boussole dans le dispositif de la communauté internationale. Trois (03) pays africains siègent, à tour de rôle, en tant que membres non permanents et des perspectives pour un ou deux sièges permanents sont possibles.

L’Afrique est présente dans les agences spécialisées, institutions non financières des Nations unies: FAO (Fonds des Nations unies pour l’agriculture), OMS (Organisation mondiale de la santé), ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement et l’industrialisation), PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), UNESCO (Fonds des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), BIT (Bureau international du travail), UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’Enfance), FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population). Elle est présente par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), tribune des États pauvres cherchant à corriger les effets pervers de la libéralisation en liant commerce international et développement.



SAGESSE BAMBARA

«Dans la vie, c’est important d’avoir un ami qui soit à la fois miroir et ombre. Le miroir ne ment pas et l’ombre ne s’éloigne jamais».



IL A DIT:

«L’enfant est le trésor le plus précieux qui puisse être. Lui seul porte et transmet ton nom dans l’univers», Mamady Keïta, N’ko Karamogo.