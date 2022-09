Deuxième édition de la Super Coupe Assimi Goïta : Abéta Ag Seydou, Président de la ligue de football de Kidal, félicite son équipe pour avoir honoré la région - abamako.com

Deuxième édition de la Super Coupe Assimi Goïta : Abéta Ag Seydou, Président de la ligue de football de Kidal, félicite son équipe pour avoir honoré la région Publié le lundi 19 septembre 2022 | Le Républicain

La deuxième édition de la super Coupe Assimi Goïta, lancée il y a quelques semaines entre les jeunes du Mali pour la paix, la cohésion, le vivre ensemble, tire lentement vers sa fin. En prélude aux demi-finales jouées hier, mercredi 14 septembre 2022, au Stade Mamadou Konaté de Bamako, la Commission d’organisation de ladite coupe, conduite par le colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, a organisé, le lundi 12 septembre 2022, à l’intention des régions qui prennent part à la compétition et des autorités du football, un dîner Gala pour renforcer la cohésion et le brassage entre les différentes délégations afin de respecter l’esprit de la Coupe.



En marge dudit dîner Gala, malgré son agenda chargé, occupant le poste de Directeur régional des Douanes de Nioro du Sahel, le Président de la ligue de football de Kidal, Abeta AG Seydou, accompagné de certains de ses collaborateurs, a profité de l’occasion, pour rendre une visite de courtoisie à l’équipe de Kidal dans son Quartier général (QG) du Lycée Ben Omar Sy de Kabala, visite appréciée par les joueurs et les membres du staff technique de l’équipe de l’Adrar des Ifogas. Le chef de la délégation de Kidal, Rhissa Ag Alher, a salué cette démarche de la Ligue de la région. Ce fut un bon moment d’échanges, notamment sur le séjour et les matchs. Après des échanges et discussions dans une atmosphère bon enfant, Abéta Ag Seydou et ses protégés ont pris part au dîner Gala.



A rappeler que Kidal, tenant du titre de la super coupe ATT jouée l’année dernière à Mopti, a réalisé durant cette super Coupe Assimi Goïta, un bilan d’une victoire et 4 défaites. Malgré tout, ce bilan a été fortement salué par le premier responsable de la ligue de football de Kidal, qui a encouragé l’équipe à continuer sur ce chemin pour porter toujours haut les couleurs de la région durant les joutes.



Outre le Président de la Commission d’organisation de la super coupe Assimi Goïta, le Colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, non moins président de la Fédération Malienne de Handball, on notait la présence, à ce dîner Gala, des personnalités de marque, parmi lesquelles le conseiller spécial du Président de la transition, Aguibou Dembélé ; le Ministre de la jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher ; le Président de la Fédération Malienne de football, Mamoutou Touré dit « Bavieux » ; les dirigeants des ligues régionales de football.



Lors de ce dîner Gala, chaque région a exposé les facettes de sa culture à l’assistance, avant de saluer fortement les autorités pour cette belle initiative pour recoudre le tissu social déchiré dans notre pays.



Le Ministre en charge de la jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher, s’est dit ému de l’organisation de cette coupe. « Ce fut un moment d’intenses émotions et d’allégresse au rythme des sons et des danses de nos terroirs. En plus du diner Gala, la Super coupe Assimi Goïta fut une fête de la jeunesse malienne, dans toutes sa diversité multiforme », a fait savoir le premier responsable de la jeunesse et des sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher. Il n’a pas manqué de rappeler que l’esprit de ce tournoi Super coupe colonel Assimi Goïta, est beaucoup orienté vers la cohésion sociale, la fraternisation de toute la jeunesse malienne. «J’ai retenu à l’occasion que les jeunes sont bien imprégnés des us et coutumes de leurs régions respectives. C’est la raison pour laquelle j’ai rappelé à tous les jeunes que, même si dans une compétition sportive, il faut un gagnant et des perdants, pour celle-ci, c’est le Mali qui gagne. Je félicite toutes les délégations pour leur présence et la commission d’organisation pour son management réussi du séjour des équipes participantes», a conclu Mossa Ag Attaher.



Hadama B. FOFANA