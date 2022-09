Signature des contrats de performance entre le Ministre chargé de la Santé et les Directeurs Généraux des Hôpitaux - abamako.com

Il existe désormais des contrats de performance entre le département de la santé et les Directeurs Généraux des hôpitaux. La cérémonie officielle de signature des contrats de performance entre le Ministre chargé de la santé et les Directeurs Généraux des hôpitaux a eu lieu le 08 septembre 2022. Les contrats de performance ont été initiés pour améliorer le fonctionnement des hôpitaux publics des 2ème et 3ème références, et renforcer la qualité des soins de santé au bénéfice de la population.



Le contrat de performance a pour objet d’améliorer la performance du Directeur Général de l’hôpital dans le domaine de la gouvernance hospitalière et est mis en œuvre pour une période d’un an. Il précise les engagements des parties dont l’exécution est évaluée à travers 5 indicateurs spécifiques que sont : la gouvernance ; la gestion financière ; l’hygiène hospitalière ; le climat social et la gestion des urgences. L’Agence nationale d’Evaluation et d’Accréditation des Etablissements de Santé est chargée de l’évaluation des contrats de performance.