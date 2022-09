Plainte du Mali contre la France à l’Onu : Soutien de la classe politique et de la société civile africaine - abamako.com

Plainte du Mali contre la France à l'Onu : Soutien de la classe politique et de la société civile africaine Publié le lundi 19 septembre 2022 | L'Essor

Des formations politiques et des organisations de la société civile africaine et de la diaspora ont exprimé leur soutien au Mali suite à sa plainte contre la France devant le Conseil de sécurité pour la violation répétée de son espace aérien et son soutien aux groupes terroristes.











Dans un communiqué, l’Adema-PASJ dit suivre avec beaucoup d’attention et une vive préoccupation, l’évolution de la situation sécuritaire sur le terrain et la gestion de la plainte du gouvernement contre la France au Conseil de securité par rapport au strict respect de la souveraineté du Mali. Le parti de l’Abeille déplore que malgré la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa), la situation sécuritaire du Mali reste préoccupante et de vives inquiétudes s’installent sur la sincérité de la collaboration de certains partenaires stratégiques dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier dans le Sahel.



À cet égard, l’Adema-PASJ réaffirme son soutien sincère aux autorités de la Transition, aux Forces de défense et de sécurité nationales tendant à la sauvegarde de l’intégrité du territoire national, au maintien de la forme républicaine, au caractère laïc de l’État et à l’indépendance du Mali. Le parti souhaite une gestion rigoureuse et impartiale de ce dossier par les Nations unies en vue de favoriser la paix internationale qui est la raison d’être de notre organisation commune. Enfin, l’Adema-PASJ exhorte toutes les forces déployées par l’Onu à renforcer davantage leur coopération avec les FAMa pour combattre de façon plus rigoureuse le terrorisme qui cause tant de souffrances dans le Sahel particulièrement au Mali.

Pour sa part, la Convention sociale démocrate (CDS-Mogotigiya) soutient que, envahis par un sentiment légitime et patriotique, le président, le bureau politique national et l’ensemble des militants du parti, réaffirment leur totale solidarité aux autorités maliennes pour la saisine du Conseil de sécurité des Nations unies le 15 août 2022 relative aux actes très graves de violation de notre souveraineté sous forme de soutiens apportés aux groupes djihadistes» et l’espionnage à leur profit.



La CDS-Mogotigiya invite l’ensemble des pays du continent africain et particulièrement de la sous-région en proie au même fléau, à joindre leurs voix à celle de leur frère pionnier du Mali afin que l’égalité des États membres prônée par la Charte de l’organisation soit consacrée et prenne date dans l’histoire par l’enrôlement de la requête du Mali et les délibérations conséquentes. Cela constituera, selon la CDS-Mogotigiya, une première qui confortera tous les États membres en retard de développement et crédibilisera l’Organisation. Pour sa part, Housseini Amion Guindo, président de la Convergence pour le développement du Mali (Codem) a indiqué avoir appris par voie de presse que nos autorités ont déposé une plainte aux Nations unies sur des questions vitales pour notre pays. Dans la dynamique d’un sursaut national, il a suggéré l’implication dans cette démarche des forces vives à travers les canaux appropriés. Il dit croire fermement que la défense de notre sécurité mérite l’implication de tous. Pour le leader politique, le soutien international est certes une bonne chose mais celui de toute la nation l’est encore davantage. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, des organisations de la société civile et de la diaspora de 15 pays d’expression française ont interpellé Antonio Guterres à qui ils ont exprimé leur soutien à la plainte déposée par le gouvernement du Mali contre l’État français au Conseil de securité. Ces organisations soutiennent qu’alors il y a un silence surprenant de la France sur un sujet d’une telle gravité, il leur revient qu’elle s’évertue dans le secret à activer ses réseaux diplomatiques et politiques pour que la réunion demandée par le Mali ne se tienne pas. Par ailleurs, elles déplorent et dénoncent les manœuvres dilatoires et de diversion déployées par des instances alliées à la France.



Considérant le coût humain, économique et politique des activités des groupes terroristes dans le Sahel, endeuillant et poussant chaque jour à l’exode des milliers de familles africaines, lesdites organisations invitent le secrétaire général de l’Onu, au nom du devoir de vérité et conformément aux buts de l’Organisation, à convoquer cette réunion d’urgence du Conseil sollicitée par le Mali. Mais aussi à inscrire la question à l’ordre du jour de la 77è session de l’Assemblée générale. Ces organisations se disent convaincues que l’examen, à la tribune de l’Onu, de la saisine du Mali permettra la manifestation de la vérité concernant les graves accusations portées contre l’État français et la clarification des nombreux points d’ombre de cette guerre au Sahel liée aux groupes terroristes. Hier dimanche, des centaines de Nigériens ont manifesté à Niamey contre la vie chère, la présence de la Force Barkhane dans leur pays qu’ils accusent d’un soutien actif aux groupes terroristes à l’origine de l’expansion du terrorisme au Mali et dans la sous-région. Aussi, ils ont exprimé leur soutien au Mali pour la plainte qu’il a portée contre l’ex-puissance coloniale devant le Conseil de securité de l’Onu.